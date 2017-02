Frau in Bregenz erstochen

Mordalarm in Bregenz Symbolbild: vowe Bild: VOLKER WEIHBOLD

BREGENZ. Opfer eines Gewaltverbrechens ist Montagabend offenbar eine 65-jährige Frau in Bregenz geworden. Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in ein Wohnhaus gerufen. Bei den Löscharbeiten entdeckten sie die leblose Frau, die zahlreiche Stichtverletzungen aufwies. Wenig später wurde ein Verdächtiger, 34, von der Cobra festgenommen. Die Einvernahme des Mannes dauerte bei Redaktionsschluss noch an.

Feuer zur Vertuschung gelegt?

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer zur Vertuschung der Tat gelegt worden sein könnte.

Bei den Einsatzkräften waren zuvor praktisch zeitgleich zwei Notrufe in den Zentralen eingegangen.

Einerseits wurde wegen des Brandes in der Bregenzer Arlbergstraße alarmiert, andererseits hieß es aber auch, dass sich in dem brennenden Gebäude eine verletzte Frau befinden würde.

Ein ähnliche Tat ereignete sich in Vorarlberg im November 2015, als ein 26-jähriger Mann eine 28-jährige Frau getötet und anschließend das Haus angezündet haben soll.

