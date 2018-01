Frau bei Kollision mit Schulbus schwer verletzt

Auf der B3 in Perg übersah ein Präsenzdiener einen stehenden Schulbus und verletzte eine Person schwer. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Einsatzleute der Feuerwehr sichern die Unfallstelle in Perg Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaumayr

Am Donnerstag übersah ein 20-Jähriger Präsenzdiener aus Mauthausen einen anhaltenden Schulbus auf der B3 bei der Abfahrt Perg Süd.

Der Schulbus war in Richtung Grein unterwegs, als die 27-jährige Fahrerin den niedrigen Treibstoffstand bemerkte. Sie schaltete die Warnblinkanlage ein und stellte den Bus ab. Ihre 51-jährige Beifahrerin aus St. Georgen an der Gusen zog die Warnweste an und betankte den Ford Transit mit einem Reservekanister. Die Fahrerin blieb unterdessen im Wagen.

Der 20-jährige Unfall-Lenker übersah einen Wagen, der im Schritttempo an dem haltenden Schulbus vorbeifahren wollte und prallte gegen den Ford Transit. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden sowohl der stehende Bus als auch die 51-jährige Beifahrerin über die Böschung geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in den MedCampus III in Linz eingeliefert.

Die Schulbus-Lenkerin sowie eine weitere Person erlitten leichte Verletzungen. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Linz ermittelt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema