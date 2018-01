Frau (86) in Wels von Auto erfasst und getötet

WELS. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag Vormittag in Wels gekommen. Eine Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst.

Bild: Matthias Lauber

Tödlicher Verkehrsunfall in Wels-Vogelweide: Eine 86-jährige Frau wollte am Dienstag kurz nach 11 Uhr die Schmierndorfstraße überqueren. Dabei erfasste ein 58-jährige Welser die Pensionistin mit seinem Pkw. Sie wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Pkw-Lenker dürfte die Fußgeherin auf der Fahrbahn zu spät bemerkt haben und konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern, Rettungsdienst und Notärztin verliefen ohne Erfolg. Der 58-Jährige erlitt einen schweren Schock. Die Schmierndorferstraße war rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

