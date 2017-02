Forscher will mit Radar den Körper durchleuchten

LINZ. Tumor statt Raser: Sebastian Poltschak arbeitet an neuen Einsatzmöglichkeiten für Radargeräte.

Von der Technik fasziniert: Sebastian Poltschak Bild: JKU

Mit Radargeräten nicht mehr nur das Tempo von Rasern messen, sondern auch den menschlichen Körper durchleuchten – das ist die Vision von Sebastian Poltschak. Der wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Nachrichtentechnik und Hochfrequenzsysteme der Linzer Kepler-Uni entwickelt für seine Doktorarbeit ein Konzept, um diese Idee in die Tat umzusetzen. "Wir wollen Radar als bildgebendes Verfahren einsetzen und so das sehen können, was dem menschlichen Auge bisher verborgen bleibt", sagt der 28-Jährige. Mit diesem Verfahren will er mit hochfrequenten elektromagnetischen Wellen das Innere des menschlichen Körpers abbilden – als Ergänzung zu Röntgen, Computer- und Magnetresonanztomographie. "Damit könnten wir zum Beispiel Tumore auf nicht schädliche Weise erkennen."

Einfach ist diese Sache allerdings nicht: "Wir müssen ein vollkommen neues Konzept ausarbeiten, um diese Idee technisch umzusetzen." Erste Entwürfe gibt es bereits: "Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr erste Tests absolvieren können", gibt sich der Linzer optimistisch. In der Masterarbeit arbeitete er an einer Vorstufe: Er entwickelte ein System, um per Radar verschiedene Schokoladensorten eingepackt zu unterscheiden.

Schon als Kind war Poltschak technisch interessiert, zerlegte sein Spielzeug lieber, als damit zu spielen: "Ich wollte schon immer wissen, wie etwas funktioniert." Und trotzdem hat der Sohn eines Ingenieur snoch ganz andere Seiten: Er ist als Geiger im Universitätsorchester aktiv, spielt nebenbei Klavier und singt im Chor. "Das ist ein guter Ausgleich zu meiner Arbeit."

Die Aktion

3000 Schüler der siebten Klassen aller Gymnasien Oberösterreichs erhalten von 27. Februar bis 1. März bei der Aktion „Traumberuf Technik“ detaillierte Informationen zu Ausbildungen und Studien für technische Berufe. An den Standorten der Fachhochschulen in Hagenberg und Wels gibt es Workshops und Informationsstände.

Die OÖNachrichten unterstützen die Initiative der Fachhochschule und der Johannes Kepler Universität, ebenso Landesschulrat, Land Oberösterreich, Wirtschaftskammer und Sparkasse.

