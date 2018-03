Folkshilfe: "Wir wollen, dass Sarah uns interviewt"

GALLNEUKIRCHEN / LINZ. Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages berichteten die OÖNachrichten gestern über Sarah E.

Sarah E. trifft "Folkshilfe". Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die junge Frau lebt mit Morbus Down und arbeitet in der Medienwerkstatt des Diakoniewerks Gallneukirchen an der Zeitung "Ich und Wir" mit. Als größten Wunsch äußerte die 28-Jährige, gerne einmal die Musiker von Folkshilfe zu interviewen. "Weil sie cool sind", wie sie sagt.

Dieser Wunsch wird nun wahr. Nachdem die Bandmitglieder den Artikel heute gelesen hatten, meldete sich Manager Matthias Pirngruber bei der Redaktion: "Die Jungs wollen, dass Sarah sie interviewt." Mit dieser freudigen Nachricht hat Sarah wohl nicht gerechnet, freut sich aber jetzt umso mehr auf den gemeinsamen Termin mit der dreiköpfigen Band. Stattfinden wird das Interview bereits im April in Gallneukirchen.

