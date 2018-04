Folgenschwerer Verkehrsunfall in Weißkirchen

WEIßKIRCHEN. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Marchtrenker Straße in Weißkirchen hat am Sonntag sechs Verletzte gefordert.

Bild: Matthias Lauber

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag auf der Marchtrenker Straße in Richtung Weißkirchen. Eine 20-jährige Frau aus Marchtrenk wollte in der Ortschaft Sinnersdorf rechts in eine Privatstraße einbiegen und blieb neben einem Radweg stehen, um auf zwei Radfahrer zu warten. Ein nachkommender 29-jähriger Mann konnte mit seinem PKW trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Durch den Aufprall wurde der PKW der 20-Jährigen auf den Radfahrstreifen gestoßen, wodurch die beiden Radfahrer umgestoßen wurden und zu Boden stürzten. Der 29-Jährige wurde mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte dabei seitlich in den entgegenkommenden PKW einer 26-Jährigen aus Haid. Die beiden PKW-Lenker sowie die insgesamt drei Insassen und die 52-jährige Radfahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

