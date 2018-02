Förderungen nur nach Hilfe beim Genussfest?

FREISTADT. Die Freistädter Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer (VP) möchte Vereinsförderungen künftig (wie berichtet) auch daran koppeln, ob Vereine beim Freistädter Genussfest mithelfen.

Thomas Punkenhofer Bild: Alexander Schwarzl

Gemeindebundpräsident Franz Hingsamer (VP) wertet diese Idee als "an der Grenze zur Sittenwidrigkeit". SP-Landtagsabgeordneter Thomas Punkenhofer stellte nun eine Anfrage an den zuständigen Landesrat Max Hiegelsberger (VP). Am 1. März muss der Landesrat nun im Landtag beantworten, ob eine derartige Verknüpfung zulässig ist. Für Punkenhofer ist die Sache klar: "Diese Bedingung ist weder moralisch noch rechtlich in Ordnung."

