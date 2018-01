Föhnsturm: Skibetrieb in Hinterstoder eingestellt

HINTERSTODER. Auf den Pisten von Hinterstoder ist heute keine Abfahrt möglich. Der Föhnsturm macht den Skibetrieb zu gefährlich.

Schlechte Nachrichten für Skifans: Der Seilbahnbetrieb auf der Höss in Hinterstoder ist derzeit eingestellt und wird auch heute nicht mehr fortgeführt. Der Föhn schickt Windböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 100km/h ins Stodertal, am Dachstein können sie noch stärker ausfallen. Die Wurzeralm ist nicht betroffen, aber auch hier ist jederzeit eine Unterbrechung des Betriebs möglich. Auch auf dem Feuerkogel werden Windspitzen bis 71km/h gemessen. Kein Wetter, um die Zeit zu lange im Freien zu verbringen. Auch, wenn die Temperaturen dazu animieren.

Der Föhnwind lässt sie in Oberösterreich massiv in die Höhe steigen. Spitzenreiter sind derzeit Weyer (Bezirk Steyr-Land) mit 14,7 Grad und Sankt Wolfgang mit 14,2 Grad. In Bludenz stiegen die Temperaturen sogar auf 17,5 Grad.

