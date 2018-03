Föhniges Wochenende: Am Sonntag bis zu 20 Grad

OBERÖSTERREICH. Das Ende des Frosts: Am Wochenende kommt der Frühling auf Hochtouren, begünstigt von Föhnwind aus dem Gebirge.

Starker bis mäßiger Föhnwind garantiert Wärme und Sonnenschein. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Minusgrade in der Nacht und in den Morgenstunden: Die Zeit des Frosts geht in Oberösterreich langsam zu Ende, und der Frühling setzt sich durch. Verantwortlich dafür ist mäßiger Wind aus dem Westen, der in der Nacht auf heute mildere Luft in unser Bundesland transportiert. Der heutige Freitag startet zwar bewölkt und mit Regenschauern, die aber nur unergiebig ausfallen. Die Temperaturen liegen aber bei 10 Grad oder mehr. "Am Samstag wird das Wetter ähnlich sein, allerdings dreht die Strömung auf Südwest und die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad", sagt der ZAMG-Wetterexperte Michael Butschek.

Am Sonntag dann setzt sich der Föhnwind aus dem Südosten durch. Es wird überall sonnig und frühlingshaft, bis zu 20 Grad sind möglich. "Perfekt, um die Wärme nach dem langen Frost bei einem Spaziergang oder auf der Terrasse zu genießen", sagt der Meteorologe. Die Frostgrenze steigt bis Sonntag auf 3000 Meter Seehöhe, die Skipisten werden daher aufweichen.

Von Sonntag auf Montag geht der Föhn zwar zugunsten einer Kaltfront zu Ende. Im Flachland sollen die Temperaturen in der kommenden Woche aber konstant bei etwa 15 Grad liegen. "Es kündigt sich kein weiterer Kälteeinbruch an. Die Natur wird ordentlich anschieben", sagt Butschek.

