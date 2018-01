Flüchtiger nach Messerattacke auf Ehefrau gefasst

LINZ. Ein Staatenloser, der im Dezember 2017 seine Frau in einem Einkaufszentrum in Auwiesen mit mehreren Messerstichen schwer verletzte, konnte am Donnerstag verhaftet werden.

v.l.n.r: Staatsanwalt Mag. Philip Christl und Major Mag. Michael Hubmann vom SPK Linz. Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum

Wie die Landespolizeidirektion Linz am Freitag mitteilte, konnte der Mann, der Ende letzten Jahres seine Ehefrau im Einkaufszentrum Auwiesen mit einem Messer attackierte und mit einer Schreckschusspistole in ihre Richtung schoss (OÖNachrichten berichtete), gestern am Linzer Hauptbahnhof verhaftet werden.

Aufgrund eines konkreten Hinweises, der Mann war der Polizei wegen früherer Vergehen bekannt, konnten insgesamt 20 Beamte der Polizei Linz, Cobra und des Landeskriminalamtes Oberösterreich den 35-Jährigen gegen 11.45 Uhr widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Der Mann war mit einem Bus aus Prag gekommen. Wie lange und wo genau sich der Verdächtige seit der Tat aufgehalten hat ist noch unklar.

Zum jetzigen Zeitpunkt laufen die Vernehmungen, jedoch verweigert der Mann die Aussage. Staatsanwalt Philip Christl geht derzeit vom Tatbestand der absichtlich schweren Körperverletzung aus. Als Tatmotiv wird ein eskalierter Familienstreit aufgrund einer bevorstehenden Trennung vermutet. Das Opfer befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema