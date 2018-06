Flüchtiger Linzer Straftäter in Dubai festgenommen

LINZ. Fast zwei Jahre nach seiner Verurteilung konnte ein 43-jähriger Linzer in Dubai ausgeforscht werden.

(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 43-jähriger Linzer wurde am 12. September 2016 mit Urteil des Oberlandesgerichtes Linz rechtskräftig wegen des Verbrechens des teils versuchten gewerbsmäßig schweren Betruges und anderen Vergehen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt.

Da der 43-Jährige zum Verhandlungstermin nicht erschien und seine dreijährige Freiheitsstrafe bisher nicht antrat, wurde vom Landesgericht Linz am 15. November 2016 die Festnahme angeordnet. Aufgrund dieser Festnahmeanordnung wurden vom Landeskriminalamt Oberösterreich Zielfahndungsermittlungen eingeleitet. Im Zuge dieser Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass sich der Gefahndete in Dubai aufhält.

In Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft in Abu Dhabi und der Abteilung Interpolfahndung im Bundeskriminalamt konnte via Interpol Abu Dhabi die Bestätigung eingeholt werden, dass sich der 43-Jährige in Dubai aufhält. Aus diesem Grund wurde beim Landesgericht Linz ein internationaler Haftbefehl samt einer Anordnung zur weltweiten Personenfahndung beantragt. Auf Grundlage dieser weltweiten "Red Notice" – Ausschreibung wurde er am 8. Juni 2018 in den Vereinigten Arabischen Emiraten von den dortigen Behörden festgenommen und ein Auslieferungsverfahren in die Wege geleitet.

