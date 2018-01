Finanzskandal: Altmünsters Ex-Pfarrer muss Sozialarbeit leisten

hoffentlich wird er nicht mehr Pfarrer und hoffentlich nicht in Altmünster.

Er hat selbst gebrochen was er täglich predigt, wie die 10 Gebote.

So ein Kerl ist unglaubwürdig, hat eine kriminelle Tat begangen und

müsste eigentlich hinter Gitter.

Jeder normale Mensch würde gerichtlich verurteilt, aber in diesem

Fall sieht man auch die Verlogenheit der Kath. Kirche.

Aussage: als sein privates Vermögen aufgebraucht war, nahm er einen Kredit auf, griff in die Pfarrgemeindekasse etc.

Nun wird von der Kirche verlautbart er hat den Schaden zur Gänze gutgemacht und alles zurückgezahlt. Wovon bitte? Verdient er soviel.

Und das alles innerhalb eines Jahres, mehr Verlogenheit geht nicht.

Nein, unsere Kirchenbeiträge wurden wahrscheinlich zur Abdeckung herangezogen.