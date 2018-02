Filmreife Flucht: Häftling sprang aus zweitem Stock

SCHÄRDING. Bei einem Besuch im Landeskrankenhaus Schärding, sprang ein 43-jähriger serbischer Häftling, der in der Justizanstalt Suben eine Strafe wegen Betrugs absitzt, aus dem zweiten Stock. Sein Sohn (26) wartete bereits mit einem Fluchtauto vor der Klinik. Der Fluchthelfer wurde wenig später von der Polizei in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) gefasst. Von seinem Vater fehlt bisher jede Spur.

Das Landeskrankenhaus in Schärding Bild: Scharinger

Es waren filmreife Szene, die sich Montagnachmittag in Schärding ereignet haben. Der 43 Jahre alte Häftling wurde im Krankenhaus Schärding behandelt. Bereits am Sonntag besuchte ihn sein Sohn in der Klinik und steckte ihm laut Polizei ein Handy zu. In mehreren Telefonaten besprachen sie danach offenbar die Details des Fluchtplans, den sie bereits einen Tag später in die Tat umsetzten.

Sohn wartete bereits mit Fluchtauto

Um 14.40 Uhr sprang der Strafgefangene am Montag aus einem Fenster im zweiten Stock des Krankenhauses. Vor der Klinik wurde er bereits von seinem Sohn mit einem Fluchtauto erwartet. Die Polizei leitete umgehend eine Alarmfahndung nach dem Geflohenen und den Fluchthelfer ein. Wenig später stießen Beamte der Polizeiinspektion Aurolzmünster auf den Fluchtwagen. Im Fahrzeug befand sich jedoch nur noch der Sohn. Der 26-Jährige gab an, dass sein Vater in Reichersberg aus dem Fahrzeug gestiegen sei. Der Sohn wurde vorübergehend festgenommen und nach der Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem geflohenen Häftling wird derzeit weiterhin mit Hochdruck gefahndet.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema