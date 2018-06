Feuerwehr rettete Kinder und Erwachsene aus zehn Metern Höhe

ALBERNDORF. Wegen eines technischen Defekts saßen die vier Personen auf einem Hubsteiger fest.

Mit einem Hubsteiger sind am Samstag in Grasbach (Gemeinde Alberndorf) zwei Erwachsenen und zwei Kinder hochgefahren, um den Ausblick zu genießen. In einer Höhe von zehn Metern war das Gerät jedoch nicht mehr manövrierfähig und die vier Personen saßen fest. Um sie herunterholen zu können, wurde die Feuerwehr Alberndorf alarmiert.

„Wir hätten sie mit unserer Schiebeleiter retten können, ich wollte diesen Stress den Kindern aber nicht zumuten. Da wir die Personen gut beruhigen konnten, entschieden wir, auf das Eintreffen der Höhenretter Schweinbach mit Drehleiter zu warten“, sagte der Kommandant der Feuerwehr Alberndorf, Günter Wimberger. Den Helfern gelang es mit vereinten Kräften, die Kinder und Erwachsenen unverletzt vom Hubsteiger zu retten.

