Feuerwehr bündelt bei Notrufen ihre Kräfte

LINZ. Vernetzung der Leitstellen verhindert Warteschleifen.

Die Leitstellen wurden vernetzt. Bild: (LFK)

Wer in Wels wohnt und die Notrufnummer 122 wählt, könnte künftig bei der Linzer Berufsfeuerwehr landen. Grund ist eine Vernetzung der Feuerwehr-Alarmierungsstellen, die Warteschleifen verhindern und noch schnellere Hilfe garantieren soll. Die Berufsfeuerwehr Linz, das Landes-Feuerwehrkommando Oberösterreich und die Freiwillige Feuerwehr Wels arbeiten in einem Verbund zusammen und helfen sich gegenseitig aus, wenn eine Alarmzentrale überlastet ist oder wegen einer technischen Störung kurzfristig ausfällt.

So geschehen beim Landes-Feuerwehrkommando im vergangenen Juni : Wetterbedingt kam es zu einer Häufung von Notfällen. Wer länger als eine Minute in der Warteschleife hing, wurde automatisch umgeleitet. "In Wels konnten erstmals flächendeckend Notrufe aus dem ganzen Bundesland entgegengenommen und die zuständigen Feuerwehren alarmiert werden", sagt Benjamin Deutsch von der Freiwilligen Feuerwehr Wels. "Der Feuerwehrnotruf 122 wird künftig in gesteigerter Qualität zur Verfügung stehen", so Deutsch.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema