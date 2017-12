Feuerwehr: "Die Rettungsgasse ist ein Sauhaufen"

LINZ, WIEN. Unterstützung aus Wien: Auch Neo-Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP) ist mit der derzeitigen Lösung "nicht glücklich".

Für die Feuerwehr ist es oft unmöglich, rechtzeitig zum Einsatzort zu gelangen, weil keine Rettungsgasse gebildet wird. Bild: dpa

Ranghohe Vertreter der oberösterreichischen Einsatzkräfte haben die Nase voll von der Rettungsgasse. Auch mehrere Jahre nach ihrer Einführung habe sich "die Situation in keinster Weise gebessert. Die Rettungsgasse ist ein Sauhaufen", sagt Linz-Land-Bezirksfeuerwehrkommandant Helmut Födermayr.

Vor allem auf drei- oder vierspurigen Autobahnabschnitten scheinen die Lenker mit der Rettungsgasse überfordert zu sein, weiß Födermayr aus leidvoller Erfahrung. Dutzende Male saßen er und seine Kameraden auf dem Weg zum Einsatzort auf der Autobahn fest, weil die Lenker den Rettern keinen Platz machten. "Solche Verzögerungen können Menschenleben kosten", betont der Kommandant. Dass Födermayr damit nicht übertreibt, zeigte auf dramatische Weise ein Busunglück Anfang Juli in Nordbayern. 18 Menschen verbrannten damals in einem Reisebus auf der A9. Die Feuerwehr verlor auf dem Weg zum Inferno wertvolle Minuten, weil zahlreiche Lenker den Weg blockierten.

Bisher verhallte Kritik an der Rettungsgasse im zuständigen Infrastruktur-Ministerium in Wien ohne Konsequenzen. Unter Neo-Infrastrukturminister Norbert Hofer (FP) scheint sich das nun zu ändern. Bereits in seinen ersten Tagen als Minister kündigte er an, die Rettungsgasse zu prüfen. Mit der derzeitigen Lösung sei er "nicht glücklich". Diese Ansage freut die oberösterreichischen Feuerwehren: "Ich lade den Minister gerne ein, sich die Situation am Knoten Linz anzuschauen und Lösungen zu suchen", sagt Födermayr.

Wolfgang Stanek, Sicherheitssprecher der oberösterreichischen VP, sieht ebenfalls Defizite bei der Rettungsgasse. Einer Abschaffung steht er dennoch kritisch gegenüber: "Die Einsatzkräfte haben in den vergangenen Jahren leidvolle Erfahrungen gemacht. Wir haben dringenden Handlungsbedarf." Stanek räumt aber ein, dass es "eine perfekte Lösung wohl nicht geben kann".

Bewusstseinsbildung sei für ihn das Schlüsselwort. Anfang des kommenden Jahres soll ein Aufklärungsfilm über die Rettungsgasse gemeinsam mit den Einsatzorganisationen gedreht werden. "Damit müssen wir dann massiv in den Fahrschulen aktiv werden." Auch die Asfinag möchte Stanek verstärkt in die Verantwortung nehmen. "Wenn es staut, sollte auf den Überkopfanzeigern auf den Autobahnen auf die Rettungsgasse hingewiesen werden. Und zwar in einer Form, die auch Lenker aus dem Ausland verstehen können."

Strenge Strafen bei Verstößen

Die Polizei hält sich offiziell mit Kritik an der Rettunggasse zurück. Klar ist aber, dass die Verwaltungsvorschrift eine der am häufigsten missachteten Verkehrsregeln ist. Lenker, die keine Gasse bilden, müssen aber kaum fürchten, gestraft zu werden. "Wenn sich Tausende Lenker nicht daran halten, ist es für uns nicht möglich, sie alle zu strafen", sagt ein ranghoher Verkehrspolizist den OÖNachrichten.

Zumindest auf dem Papier sind die Strafe bei Verstößen drakonisch. Bis zu 726 Euro kostet es, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird. Behindert ein Lenker die anrückenden Einsatzkräfte, können sogar bis zu 2180 Euro Bußgeld verhängt werden. (hip)

