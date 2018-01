Feueralarm bei Bauernhof in Pichl: Strohschneide-Maschine brannte

PICHL/WELS. Vier Feuerwehren waren am Sonntag Abend auf einem Bauernhof in Pichl bei Wels im Einsatz: Eine Strohschneidemaschine war in Brand geraten. Dank einer Brandmelde-Anlage konnte der Brand rasch gelöscht werden.

Vier Feuerwehren im Einsatz Bild: laumat

Gegen 16 Uhr war im ersten Stock eines Heizhauses eines Bauernhofes in Pichl bei Wels (Bezirk Wels-Land) eine Strohschneide-Maschine in Brand geraten. Dank einer Brandmelde-Anlage erhielt der Besitzer des Hofes sofort eine Meldung auf sein Handy. Der 46-Jährige lief in das Heizhaus. Gemeinsam mit seinem Bruder konnte er mit mehreren Feuerlöschern, einem Wasserschlauch und einer Sprenkelanlage den Brand selbst eindämmen. Gleichzeitig verständigte er die Feuerwehr. Insgesamt vier Feuerwehren löschten den Brand ab. Anschließend belüfteten sie das Heizhaus. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema