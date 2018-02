Ferienstart: Wenig Sonne, viel Stau, aber perfekte Bedingungen in den Skigebieten

LINZ. Durchwachsen beginnen in Oberösterreich und der Steiermark heute die Semesterferien.

Perfekte Bedingungen auch am Kasberg Bild: (OÖ Tourismus)

Es ist ein großes Meeting, das nur wenig Freude bereitet. Burgenländer, Kärntner, Tiroler, Salzburger und Vorarlberger, die nach Hause müssen, treffen sich auf den Straßen mit Oberösterreichern und Steirern, die mit Kindern und Halbjahreszeugnis im Gepäck den langersehnten Skiurlaub antreten. Das Ergebnis: Stau. Oft kilometerlang.

Auch am Wochenende müssen wieder längere Wartezeiten eingeplant werden. Besonders betroffen sind die Pyhrn- und Tauernautobahn (A9 und A10), die Arlberger Schnellstraße (S16) und die Ennstal-Straße (B320) zwischen Radstadt und Liezen. Auf Inn- und Rheintalautobahn (A12 und A14) werden die Ferien ebenso mit Verspätung starten. Die Grenzübergänge dürften ein weiteres Mal überlastet sein. Das betrifft vor allem Walserberg (A1) und Suben (A8).

"Innerhalb Oberösterreichs erwarten wir keine großen Staus. Bei der Fahrt in die Skigebiete Hochficht, Kasberg und Hinterstoder kann es immer wieder zu kleinen Verzögerungen kommen", sagt Markus Achleitner von der ÖAMTC-Einsatzzentrale in Linz. Ist man im Urlaubsort angekommen, gibt es gleich doppelten Grund zur Freude. Denn die Pisten warten mit großartigen Bedingungen auf. Schneearmut ist heuer überall ein Fremdwort.

Video: Verkehrsprognose bis 18.02.

Nur das Wetter hält sich (vorerst) noch nicht an die Vorgaben des Bilderbuchwinters. Heute gibt es zumindest Neuschneenachschub. "Es geht sehr wechselhaft weiter. Die Temperaturen steigen, in den Tälern wird es nass und regnerisch, auf den Bergen fällt wieder Schnee", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der ZAMG.

Wind, Schnee und Lawinen

Am Samstag wird es zwar trocken bleiben, die Sicht ist auf den Pisten aber durch Wolken häufig eingeschränkt. Erst am Sonntag zeigt sich am späten Vormittag wieder die Sonne. "Der Wochenbeginn sieht nach derzeitigem Stand recht gut aus. Dann wird es wieder unbeständig", sagt Ohms.

Weil der Schnee in den Bergen heute teils mit starkem Wind fällt, wird auch die Lawinengefahr wieder ansteigen. Wer in den Ferien abseits der Piste unterwegs ist, muss aufpassen. "Wir rechnen für Samstag mit erheblicher Lawinengefahr (Stufe 3) über der Waldgrenze", sagt Stefan Reinbacher vom Lawinenwarndienst Oberösterreich. Bereits am Sonntag könnte sich die Lage wieder entspannen.

Die beste Nachricht ganz zum Schluss: Ab Mitte der nächsten Woche kündigt sich – derzeit – eine stabile Schönwetterphase an.

Grafik: Die Stauzonen zu Ferienbeginn

