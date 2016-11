Felsen stürzte vor Autofahrerin auf die Fahrbahn

SANKT GEORGEN. Direkt vor einer 23-jährigen Autofahrerin stürzte am Montag in Sankt Georgen an der Gusen ein Felsbrocken auf die Fahrbahn. Die Frau aus Luftenberg konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen.

Im Bild: Michaela Haslinger Felsen stürzte vor Autofahrerin auf die Fahrbahn Bild: FOTOKERSCHI.AT/Werner Kerschbaum (FOTOKERSCHI.AT)

Die Frau fuhr mit ihrem Auto gegen 18 Uhr in Sankt Georgen an der Gusen auf der Gusental Straße L1463 Richtung Lungitz. Unmittelbar vor ihr stürzte der Felsen auf die Straße. Sie hielt ihren Pkw an und verständigte sofort die Polizei und den Feuerwehrkommandanten der FF Lungitz. Dieser kam mit seinem Traktor und angebauten Frontlader um den Fels zu beseitigen. Erst nachdem der Fels in zwei Teile gebrochen war, konnte der Brocken mit dem Frontlader entfernt werden. Die Gusental Straße war während der Berge- und Aufräumungsarbeiten kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

