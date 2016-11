Fels stürzte auf Straße: "Hatten einen Schutzengel"

PERG. Direkt vor das Auto der 23-jährigen Luftenbergerin Michaela H. stürzte am Montagabend ein mehrere hundert Kilo schwerer Felsbrocken auf die Fahrbahn der Gusental-Landesstraße.

Autofahrerin Michaela H. konnte Brocken gerade noch ausweichen. Bild: Kerschi

Die junge Fahrerin konnte dem Stein gerade noch ausweichen, sodass sie und ihre Beifahrerin (21) unverletzt blieben. "Wir hatten einen Schutzengel", ist die 23-Jährige überglücklich, dass sie und ihre Freundin heil davon gekommen sind.

Die beiden Frauen waren auf dem Weg in ein Fitnessstudio mit dem Auto im Gusental Richtung Lungitz unterwegs, als sich von einer Böschung links von der Fahrerseite plötzlich ein großer Gesteinsbrocken löste und auf der Fahrbahn einschlug. "Ich habe aus den Augenwinkeln etwas rollen gesehen, dann ist es schon passiert. Ich konnte gerade noch ausweichen", sagt die Luftenbergerin. Zunächst sei sie noch 100 Meter weitergefahren, dann aber stehengeblieben, um zur besagten Stelle zurückzukehren. "Andere Autofahrer hielten auch an und fragten uns, ob alles in Ordnung ist. Wir haben dann sofort die Polizei alarmiert", sagt Michaela H.

Die Regenschauer der vergangenen Tage dürften den 300 bis 500 Kilo schweren Brocken von dem Hang gelöst haben, vermuten die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Lungitz. Der Feuerwehrkommandant musste mit einem Traktor samt Frontlader anrücken, um den Stein abtransportieren zu können. Dazu musste der Brocken aber erst in zwei Teile zerlegt werden, damit das Gestein in den Frontlader passte. Die Gusental-Straße war während der Berge- und Aufräumungsarbeiten kurzfristig für den Verkehr gesperrt. (staro)

