Faszination Leuchtturm

Leuchttürme sind das neue Schlagwort in der Wissenschaft wie in der Politik.

Bild: Reuters

Die Johannes Kepler Universität preist ihre Leuchtturmprojekte, im Energiebereich, in der Holztechnologie, in der künstlichen Intelligenz und beim neu gegründeten Linzer Institute of Technology. Die österreichische Wissenschaftspolitik nominierte ihre Leuchtturmprojekte ebenso wie die neue Regierung. Verteidigungsminister Kunasek präsentierte sogar Leuchtturmprojekte des Bundesheeres. Und das in einem Binnenstaat und in Zeiten, wo die Leuchttürme immer mehr zu Museen werden, weil ja jedes kleine Fischerboot schon mit Radar und Satellitennavigation übers Meer kurvt und wir wahrscheinlich alle bald ohne Fahrer, aber mit 150 oder gar 180 über die Autobahn rasen werden.

Rund 2500 Jahre lang waren die Leuchttürme unverzichtbare Hilfsmittel der Schifffahrt. Und sie waren Weltwunder der Baukunst. Zwei der sieben Weltwunder der Antike waren Leuchttürme: der etwa 292 v. Chr. nach zwölfjähriger Bauzeit vollendete Koloss von Rhodos und der zwischen 299 und 279 v. Chr. errichtete, 120 bis 160 Meter hohe Leuchtturm von Alexandria. Wenn er wirklich 160 Meter hoch war, wäre er der höchste je gebaute Leuchtturm gewesen. Bei einem Erdbeben im 14. Jahrhundert nach Christus stürzte er ein. Ob die etwa 30 Meter hohe Bronzestatue des Koloss von Rhodos wirklich als Leuchtturm diente, ist strittig. Jedenfalls stand sie kaum 80 Jahre und stürzte 224 v. Christus bei einem Erdbeben ein. Inzwischen sind die Küstenlinien mit Leuchttürmen übersät, mit schönen und weniger schönen. Der höchste mit 133 Metern steht natürlich in den Golfstaaten.

Doch die Zeiten stehen schlecht für diese romantischen Einrichtungen. Die Reeder jammern über die hohen Gebühren bei Anlagen, die sie eigentlich nicht mehr brauchen, wo jedes Radar Küstenlinien und Kollisionskurse rechtzeitig anzeigt und jedes noch so kleine GPS-Gerät unsere Position weltweit auf den Punkt bestimmt. Man muss nicht unbedingt ein begeisterter Fan der Seefahrt oder ein bärbeißiger Seemann sein, um der Faszination der Leuchttürme zu erliegen. Wenn immer mehr Leuchttürme zu Standesämtern umgewidmet werden, um romantischen Paaren den richtigen Weg in den Hafen der Ehe zu weisen, oder zu feinen Restaurants werden, von denen man verträumt auf die Schiffe blickt, dann mag man das auf die Mehrdeutigkeit des Begriffes zurückführen. Aber in unserer Wissenschaftspolitik, die auf High Tech, Breitband und totale Digitalisierung zielt, muss ein Leuchtturm als Relikt einer untergehenden Welt erscheinen. Im realen Leben werden sie immer öfter zu Museen, aber die Regierung und ihre Zukunftsplaner reden unentwegt von ihren Leuchttürmen, wo bestenfalls der Wissenschaftsminister wegen seiner Körpergröße ein Turm sein könnte.

Roman Sandgruber ist emeritierter Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Johannes Kepler Universität Linz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema