Fast jeder vierte Jugendliche konnte in Oberösterreich harten Alkohol kaufen

LINZ. Jugendliche Testkäufer versuchen im Auftrag des Landes Oberösterreich hochprozentige Spirituosen zu erstehen, damit Betriebe und Mitarbeiter für den Jugendschutz sensibilisiert werden. In 22,6 Prozent der Fälle waren die Jugendlichen „erfolgreich“ und bekamen harten Alkohol ausgehändigt.

„Jedes Gesetz muss in irgendeiner Weise überwacht werden, sonst ist es totes Recht“, sagte Landesrat Elmar Podgorschek (FP) gestern bei einer Pressekonferenz in Linz über die so genannten Testkäufe von hartem Alkohol zur Überwachung des Jugendschutzgesetzes.

Seit 2013 versuchen jugendliche Testkäufer im Alter von 14 bis 15,5 Jahren, die von geschulten Erwachsenen begleitet werden, in oberösterreichischen Supermärkten, Tankstellenshops und Gastronomiebetrieben harten Alkohol zu erwerben - in der Regel 37,5 prozentigen Wodka. Dieses Produkt darf erst mit 18 Jahren erworben und konsumiert werden.

Vergangenes Jahr führte das Linzer Institut für Suchtprävention in ganz Oberösterreich 956 Testkäufe durch: Bei fast jedem vierten Testkauf bekamen die Jugendlichen hochprozentige Spirituosen ausgehändigt. Damit stieg die Abgabequote von hartem Alkohol im Jahresvergleich 2016-17 um 5,2 Prozentpunkte auf 22,6 Prozent. Im Jahr 2016 lag sie noch bei 17,4 Prozent, womit Oberösterreich die Schweiz (32 Prozent), die Steiermark (38 Prozent) und Vorarlberg (40 Prozent) deutlich hinter sich ließ.

Während in der Gastronomie die Abgabequote im Vergleich zum Jahr 2016 auf 34,3 Prozent leicht zurück ging, nahm sie bei Supermärkten und Tankstellenshops um einige wenige Prozentpunkte auf zirka 20 Prozent zu. „Trotz der geringfügig negativen Veränderungen sind die Ergebnisse in Oberösterreich zufriedenstellend“, sagte Podgorschek. Die Disziplin der kontrollierten Betriebe sei sehr gut, präventive Kontrollen würden nicht schaden.

„Je früher Jugendliche zu trinken beginnen, desto größer ist die Gefahr, dass sie beim Alkohol hängen bleiben“, sagte Christoph Lagemann vom Institut für Suchprävention, das mit den Testkäufen beauftragt war. Sie hätten sich bewährt und seien ein hervorragendes Instrument, um beim Thema Jugendschutz das nötige Bewusstsein zu schaffen. Erwischte Betriebe werden nicht bestraft, sondern ermahnt.



„14-Jährige verkraften es geistig nicht, bis 1 Uhr fortzugehen“



Angesprochen auf die Ausgehzeiten für Jugendliche, bei denen Oberösterreich wie berichtet nicht mit den anderen acht Bundesländern mitzog, sagte Podgorschek: „Jugendliche mit 14 Jahren verkraften es geistig nicht, dass sie ohne Aufsicht bis 1 Uhr fortgehen dürfen - das ist ein falsch verstandener Liberalismus.“ Ein einheitlicher Jugendschutz würde dabei noch lange keine Verwaltungsvereinfachung bedeuten, sondern sei eher symbolisch, weil es nach wie vor neun Gesetze gebe.

Auch Lagemann, ausgebildeter Familientherapeut, freute sich über den Extraweg, den Oberösterreich beim Jugendschutzgesetz ging. Der skandinavische Vorreiter Island habe gezeigt, das strengere Ausgehzeiten verbunden mit einem verstärkten Freizeitangebot zu einem Rückgang des Alkohol-, Zigaretten- und Drogenkonsums geführt habe. „Insofern bin ich nicht rückwärtsgewandt, sondern einen Schritt voraus“, sagt Podgorschek.

Bei der erfolgten Aufhebung des Rauchverbots ist der Experte von Institut für Suchprävention nicht auf FPÖ-Linie: „Überall dort, wo das Rauchverbot flächendeckend durchgesetzt wurde, zum Beispiel in Italien, ist die Zahl der Raucher massiv zurückgegangen. Das wäre auch für Österreich im Sinne des Jugendschutzes wünschenswert“, sagte Lagemann.

