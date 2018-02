Faschingsumzüge: Das Wochenende wird bunt

TIMELKAM. Beim Landesfaschingsumzug in Timelkam am Sonntag werden 8000 Zuschauer erwartet

In vielen Gemeinden finden Umzüge statt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Narrenfeste, Bälle, Faschingssitzungen und die großen Umzüge vor Tausenden Zuschauern: Am Wochenende steuert der Fasching auf seinen Höhepunkt zu, und das Zentrum des Geschehens ist Timelkam (Bezirk Vöcklabruck).

Dort findet am Sonntag der große Landesfaschingsumzug statt. Insgesamt 1300 Teilnehmer – acht Musikkapellen, elf Faschingsgilden und 47 Narrengruppen – gehen mit. Selbstverständlich sind auch das Landesprinzenpaar, Königin Andrea und König Sebastian, dabei. Dass die Faschingsgilde Timelkam einen Anmeldestopp verhängen musste, zeigt, wie groß die Vorfreude unter Oberösterreichs Narren ist. "Ich bin guter Dinge, dass das eine lässige Geschichte wird", sagt Präsident Johannes Fuchs.

Faschingsfeier seit 1870

Bis zu 8000 Zuschauer lockt auch der Umzug in Raab (Bezirk Schärding) an, der ebenfalls am Sonntag stattfindet. Rund 40 Gruppen nehmen teil. "Alle möglichen Themen werden vertreten sein, von Politik bis Papst", sagt Roland Salletmaier, Präsident der örtlichen Faschingsgilde Narraabia, die unter dem Motto "Kolosseum Narraabia – die Römer sind los" auftreten wird. Der Umzug in Raab gehört zu den ältesten des Landes, bereits aus dem Jahr 1870 gibt es Aufzeichnungen über Faschingsumtriebe im Ort.

Große Umzüge gehen am Sonntag auch in Ebensee, Gramastetten, Losenstein und Thaling über Bühne. Bereits am Samstag findet in Kirchdorf das "Bunte Treiben" statt, bei dem sich die ganze Stadt in ein einziges großes Faschingsfest verwandelt.

