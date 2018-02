Familie soll abgeschoben werden, Unterstützer erschüttert

WELS/THALHEIM. Eine vierköpfige Familie aus Georgien, die in Wels und Thalheim laut Unterstützern bereits sehr gut integriert ist, soll nun abgeschoben werden.

Polizisten in zivil haben die Familie am Samstag Vormittag festgenommen. Eine Berufungsverhandlung gegen die drohende Abschiebung war, wie im Dezember berichtet, für die Familie negativ ausgegangen.

Für einen Verbleib von Suliko (32), seiner Frau Anna (30), Mariami (12) und Georgi (7) in Österreich haben sich in Wels und Thalheim namhafte Vertreter der Zivilgesellschaft engagiert. Die Georgier seien bester Beweis einer gelungenen Integration. Beide Elternteile verdienen Geld, können Deutsch, ihre Kinder sprechen perfekt Deutsch – und der Familie drohe in ihrer Heimat Verfolgung, so ihre Unterstützer. Nun herrscht Erschütterung und Fassungslosigkeit.

Familienmutter in Psychiatrie

Die Mutter wurde am Samstag in die Psychiatrie gebracht und dort wegen Selbstmordgefahr in die geschlossene Abteilung eingeliefert – sie sei schon länger labil gewesen, so die pensionierte Jugendrichterin Ulrike Nill, die sich vehement für den Verbleib der Familie einsetzt. Es sei höchstwahrscheinlich, dass die Familie ohne die Mutter abgeschoben werde – am Montag. Aufschiebende Wirkung gibt es nicht.

Rätselhaft sei, weshalb die Asylbehörde den negativen Bescheid mit einem vierjährigen Rückkehrverbot nach Österreich verbindet – trotz völliger Unbescholtenheit aller Familienmitglieder. „Das Paar hatte zunächst keinen Anlass, Georgien zu verlassen: Suliko arbeitete als Sicherheitsbeamter und überwachte eine Pipeline, seine Frau führte eine Boutique“, schildert die pensionierte Jugendrichterin Ulrike Nill das Leben der Flüchtlinge. Zum Verhängnis seien Anna die Recherchen über ihre Herkunft geworden. Sie habe entdeckt, dass sie als Baby verkauft und adoptiert worden sei. Sie dürfte laut eigenen Angaben einem Baby-Händlerring auf die Spur gekommen sein. Die Polizei in ihrem Heimatland habe auf ihre Anzeige nicht reagiert.

Unter Morddrohung sei ihr ein Ultimatum gestellt worden, alle Aussagen binnen einer Woche zu widerrufen. Das habe sie nicht getan – im Jänner 2015 flüchtete sie mit ihrer Familie und fand hierzulande eine neue Heimat.

Der nun 32-jährige Suliko war Sicherheitsbeamter, er sei geflüchtet, ohne sich vom Dienst abzumelden. Wenn er zurück kommt, droht ihm als „Deserteur“ das Gefängnis, so die Befürchtungen. Tochter Mariami (12) und Sohn Georgi (7) sprechen längst perfekt Deutsch, besuchen Schulen. Beide Elternteile arbeiten. Klaus Fronius, Seniorchef des Technologie-Konzerns, lobt seinen Mitarbeiter.

