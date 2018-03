Facebook-Bild auf Pullis: Spur führt nach Fernost

STEYR. Das Bild von Ivana Ambrozic aus Steyr wurde ohne ihr Einverständnis für Modeartikel verwendet.

Ivana Ambrozic mit einem der Pullis, auf denen ihr Bild prangt Bild: feh

Ungefragt gelangte die Steyrerin Ivana Ambrozic als Sujet auf Modeartikel. Die Angestellte hatte vor sechs Jahren mit dem Handy ein Selfie von sich gemacht. Dieses Motiv tauchte jetzt als Aufdruck auf Pullovern mehrerer Modehändler auf.

Ambrozic braucht nicht weit zu gehen, um das eigene Gesicht auf einem Kleidungsstück zu entdecken. Auch gestern lagen Restposten des Pullis mit ihrem Konterfei noch zum Billigpreis von 19,90 Euro auf dem Stöbertisch der Filiale von "Colloseum" im Steyrer Einkaufszentrum "City Point" auf.

Dass irgendein Modedesigner ihr Foto aus dem Internet gestohlen haben muss, erfuhr Ambrozic von ihrer Schwägerin, die in der Schweiz lebt. Die Verwandte war völlig verblüfft, als sie in einer Boutique der Kette "Chirocee" bei Bern einen Pullover entdeckte, der mit Ambrozics Foto bedruckt war. "Sie rief mich an und sagte, dass es da ein Kleidungsstück gibt, auf dem ich drauf bin", erzählt die Steyrerin. "Jeder Mensch hat ein Recht auf sein Bild", erklärt Rechtsanwalt Hubert Niedermayr aus Steyr, der auch Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingebracht hat.

Messen für Händler in Fernost

Niedermayr hat versucht, der missbräuchlichen Verwendung des Facebook-Fotos auf den Grund zu gehen. Die Spur führt zu Fabrikanten in Asien und Fernost. Dort finden Messen statt, auf denen Designer ihre Kollektionen anbieten und bei denen die Großeinkäufer der Handelsketten Container voll Ware bestellen. "Die Erzeuger müssten sicherstellen, dass alle Bildrechte eingeholt wurden, und die Händler stehen in der Pflicht, Nachweise einzufordern", sagt Niedermayr. "Anscheinend nahm das irgendwer der Beteiligten nicht so genau."

Selbstredend stehe seiner Mandantin eine "entsprechende Entschädigung" zu, weil ihr privates Selbstbildnis ungefragt zu Kommerzzwecken herangezogen wurde. Daran ändere auch nichts, dass Ambrozic das Foto auf Facebook gestellt habe. Niedermayr wird nun die Handelskette "Colloseum" belangen. Auch der Internet-Ombudsmann Karl Gladt ging in der ORF-Sendung "Bürgeranwalt" von einem Anspruch der Steyrerin auf eine Entschädigung aus.

"Colloseum" hat sich bisher von der Klagsdrohung unbeeindruckt gezeigt. Der Pullover "Beany, grau, mit Kunstfellbommel" und Ambrozic darauf kann noch immer auf der Website bestellt werden. Auch der Bitte der OÖNachrichten um eine Stellungnahme kam die Zentrale in Köln bis Redaktionsschluss nicht nach.

