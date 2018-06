FH-Student forscht am berühmten MIT in Boston

HAGENBERG, BOSTON. Tom Schmiedlechner erarbeitet am Massachusetts Institute of Technology Internet-Sicherheitssysteme.

Der Software-Entwickler genießt sein Forschungssemester in den USA. Bild: (privat)

In den USA geht für Tom Schmiedlechner gerade ein Traum in Erfüllung. Der Student am Campus Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich träumte schon zu Beginn seines Studiums davon, ein Auslandssemester zu absolvieren. Nun lebt und forscht der Student einige Monate lang am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston. Das MIT gilt als eine der besten Hochschulen der Welt und belegt bei internationalen Rankings immer wieder Spitzenplätze.

Am MIT arbeitet er an nun neuen Methoden, um die Sicherheit im Internet verbessern zu können. Schmiedlechner ist fasziniert von den Möglichkeiten an der Hochschule: "Hier kann ich mit wirklich ausgezeichneten Kollegen ein neues, spannendes Fachgebiet bearbeiten", sagt er. Für Schmiedlechner war klar, dass das Ziel seines Auslandssemesters die USA sein sollen: "Die technischen Fortschritte haben hier ihren Ursprung, und ich möchte direkt an der Quelle mitarbeiten." Nebenbei bleibt aber auch genügend Zeit, um Amerika zu erkunden. So nahm der Student bereits an einer Konferenz in Michigan teil und besichtigte ausgiebig New York.

In seiner Heimat studiert er "Information-Engineering und -Management", nebenbei arbeitet er als Software-Entwickler und entwickelt Automatisierungssoftware. "Die Abwechslung zu meiner gewohnten Tätigkeit ist ein großer Pluspunkt des Auslandssemesters", sagt er. "Und abgesehen vom Fachlichen nehme ich definitiv auch persönlich sehr viel mit."

