Extremradler Strasser zu Gast beim Bike Festival

WELS. Fahrradmesse: Die Zweiradszene trifft sich am Wochenende in Wels, die OÖN sind Medienpartner.

Ultraradler Christoph Strasser Bild: (privat)

Das von den OÖNachrichten präsentierte Bike Festival Austria feiert am 10. und 11. Februar auf dem Welser Messegelände Premiere. Stargast bei der Fahrradmesse ist am Sonntag der vierfache "Race Across America" (RAAM) Sieger Christoph Strasser.

Der Ausnahmeathlet war der erste Sportler, dem es gelang, die USA in weniger als acht Tagen zu durchqueren. 2015 verbesserte der Extremradler mit 896 Kilometern den 24-Stunden-Straßen-Weltrekord. Nach einem schweren Unfall und einer langen Reha kämpfe sich der Steirer 2017 mit der Rekord-Durchquerung Australiens und seinem vierten Sieg des RAAM eindrucksvoll an die Spitze zurück.

Im Oktober stellte er den 24-Stunden-Bahn-Weltrekord auf und spulte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 39,2 km/h insgesamt 941 Kilometer ab. Wie man aus Rückschlägen stärker hervorgeht und die Motivation für Ultrarennen aufbringt, beschreibt Christoph Strasser in seinem Vortrag am Sonntag um 14 Uhr. Er wird für seine Fans auch Autogramme schreiben.

40 Aussteller auf 6000 m2

Rund 40 Aussteller präsentieren in der Halle 21 auf 6000 Quadratmetern die neuesten Rennräder, Mountainbikes, Citybikes und Elektro-Fahrräder. Auf einem eigenen E-Bike-Testparcours können die Messebesucher die E-Bikes testen. Für die Kinder stehen ein Fahrradenergiesimulator und Parcours bereit, den der ÖAMTC Oberösterreich aufbaut.

Wels präsentiert sich auf der Messe als Rennradregion. Die Szene in der Stadt ist groß, Profis und Hobbysportler haben hier ihr Trainingsrevier. Die Lieblingstouren mit einer Länge zwischen 30 bis 150 Kilometern, die schönsten Aussichtspunkte und besten Einkehrmöglichkeiten wurden in einer eigenen Rennradkarte zusammengefasst.

Das Bike Festival Austria ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mehr auf www.bike-festival.at

