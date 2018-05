Ex-JKU-Student gewann mit seinem Team im TV 100.000 Euro

LINZ/TEISENDORF. Simon Brunner holte sich mit seinen Mitstreitern René Casselly und Denise Pirnbacher den Sieg bei der RTL-Show "Team Ninja Warrior".

EX-JKU-Student Simon Brunner (rechts) siegte mit seinen Teamkollegen Denise Pirnbacher und René Casselly bei der RTL-Show "Team Ninja Warrior". Bild: https://www.instagram.com/simi_brunner

40 sportliche Teams hatten sich beworben, die zehn besten traten am Sonntagabend auf RTL im großen Finale der ersten Staffel von "Team Ninja Warrior Germany" gegeneinander an. Wieder galt es, mehrere gefinkelte Hindernis-Parcours in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen.

Gefragt waren Griffkraft, Koordination, Schnelligkeit, Konzentration und Kraft. Und davon haben sie offensichtlich besonders viel: Der ehemalige JKU-Student Simon Brunner (20) aus Teisendorf im bayerischen Berchtesgadener Land, die Salzburger Freerunnerin Denise Pirnbacher (20) und ihr Team-Kapitän, der deutsche Zirkusartist René Casselly (21).

Nach energiegeladenen zweieinhalb Stunden standen sie um kurz vor 23 Uhr als Sieger fest: Das Trio mit dem passenden Namen "Magic Monkeys" konnte sich im letzten und entscheidenden Lauf nach einem schweren Fehler der Konkurrenz von "Queen of Kingz" durchsetzen, und das obwohl sie zu Beginn deutlich hinten lagen. Neben dem Pokal dürfen sich die Sportler über 100.000 Euro Preisgeld freuen.

Video: So jubelt das Team über den Sieg

Noch in der ersten Runde des Finales sah es für René Kaselowsky, Denise Pirnbacher und Simon Brunner eher schlecht aus. Alle drei mussten sie sich im anfänglichen Lauf gegen das Team "Die einbeinigen Banditen" geschlagen geben. In der K.O.-Runde gaben die drei dann aber alles – und schafften es bis in die Endrunde.

"Das schönste Erlebnis meiner Karriere"

"Dass wir gewonnen haben, war das bisher schönste Erlebnis in meiner Sportlerkarriere", sagte Simon Brunner im Anschluss der Show gegenüber rtl.de. "Ich wurde so oft Zweiter und bin haarscharf am Ziel vorbei, und jetzt habe ich endlich den lang ersehnten Titel gewonnen! Das hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, nicht aufzugeben, sondern zu kämpfen, bis es klappt!".

Erst bei der im März ausgestrahlten Show "Big Bounce", bei der spektakuläre Trampolin-Hindernisse überwunden werden mussten, scheiterte Brunner ganz knapp im Finale gegen seinen Freund, den Tiroler Lorenz Wetscher, der ihm allerdings einen Teil seines Gewinns abgab – wir haben berichtet.

>>> Den Finallauf können Sie hier nachsehen

Als Vorgeschmack: Hier tritt Simon Brunner im ersten Lauf gegen Philipp van der Grinten an

