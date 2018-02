Es wird kalt und immer kälter

LINZ. Am Sonntag erreicht polare Luft aus Sibirien Oberösterreich. Der strenge Dauerfrost soll bis Anfang März anhalten

"Warm einpacken" heißt es ab dem Wochenende für die Oberösterreicher. Die Temperaturen sinken bis zu minus 22 Grad. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es wird ungemütlich. Für Ende Februar sogar sehr ungemütlich. Am Sonntag erreicht Oberösterreich kalte Luft aus Sibirien. Geschickt wird sie mit eisigem Wind, der bis zu 50 km/h erreichen kann. Die Temperaturen fallen weit unter den Gefrierpunkt, bis zu minus 22 Grad sind möglich.

Zeit, um sich auf die große Kälte vorzubereiten, denn sie wird länger bleiben. "Es sieht so aus, als würde es die ganze nächste Woche sehr kalt bleiben", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der ZAMG. Eingefroren wird damit auch der meteorologische Frühlingsbeginn am 1. März. Erst danach sollen sich die Temperaturen wieder normalisieren. Am heutigen Freitag wird ab Mittag zunächst bei minus drei Grad Höchsttemperatur die Sonne scheinen.

Der lebhafte Wind fungiert aber bereits als Vorbote für die eisigen Temperaturen, er soll heute schon bis zu 40 km/h erreichen. Auch der Samstag ist sonnig, tiefe Wolken stören kaum. "In der Sonne kann es am Samstag noch sehr angenehm werden", sagt Riedl. Am Sonntag ist es damit vorbei.

Minus 18 Grad und kräftiger Wind trüben trotz strahlendem Sonnenschein die Freude – auch beim Skifahren. "Der Wind-Chill-Faktor ist unbedingt zu beachten. Bereits 10 km/h Windgeschwindigkeit können die gefühlte Temperatur um 10 Grad sinken lassen", sagt Tobias Huber, Landesarzt der Bergrettung Oberösterreich. Der Fahrtwind und das Sitzen am Lift seien bei diesen Temperaturen höchst unangenehm. "Einem Skiausflug steht nichts im Weg, aber man muss unbedingt gut gerüstet sein. Diese Temperaturen sind wir nicht mehr gewohnt", sagt Huber. Kältecreme, Kleidung nach Zwiebelschalen-Prinzip mit winddichter äußerer Schicht und warme, gezuckerte Getränke gehören in den Rucksack.

Vorsicht vor Erfrierungen

"Besondere Vorsicht ist bei Kindern geboten. Die ersten Anzeichen einer Unterkühlung sind Unruhe, Erschöpfung, Schläfrigkeit und ein Zittern, das man nicht mehr unterdrücken kann", sagt der Arzt. Finger, Zehen, Nasen und Ohren seien von lokalen Erfrierungen am meisten gefährdet und gehören besonders geschützt.

Den Höhepunkt sollte die Kältewelle bis Mittwoch erreicht haben, danach geht es langsam aufwärts. "Es ist derzeit schwer zu sagen, wie es mit der Bewölkung aussieht. Sind die Nächte klar, kann es noch kälter werden", sagt Riedl.

