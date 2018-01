"Es war ein Überfall von Profis": Zehn Jahre Haft

LINZ. Drei Täter sind nach dem spektakulären Juwelierraub in Linz noch auf der Flucht.

Alexander J. wurde von Justizwachebeamten in den Saal geführt. Bild: (Harald Dostal)

Alexander J. (37) überragt die drei Justizwachebeamten, die ihn in Saal 132 des Linzer Landesgerichts führen, fast um einen halben Kopf. Der stiernackige Serbe wirkt teilnahmslos, fast gelangweilt. Als ginge ihn der Prozess, der hier in wenigen Minuten beginnen wird, überhaupt nichts an. Breitbeinig nimmt er auf dem Sessel direkt vor Strafrichter Rainer Nimmervoll Platz.

J. muss sich wegen schweren Raubes als Mitglied einer kriminellen Vereinigung verantworten. Am 20. Juli 2017 überfiel er gemeinsam mit drei Komplizen ein Juweliergeschäft an der Linzer Landstraße. Mit schwarz lackierten Äxten schlugen drei Täter die Vitrinen ein, während der Vierte die drei Angestellten und eine Kundin mit einer Pistole in Schach hielt. Mit 52 wertvollen Uhren der Marken Rolex und Tudor gelang ihnen die Flucht.

Für Richter Nimmervoll steht fest, der Überfall war das Werk von perfekt organisierten Profis: "Es gab eine Arbeitsteilung, sie gingen streng nach Plan vor, jeder Handgriff hat gesessen, keiner der Täter hat auch nur eine Spur von Panik gezeigt."

Einzig Alexander J. konnte durch einen DNA-Treffer ausgeforscht werden. 461.234,25 Euro sind die Uhren, die er und seine Komplizen geraubt haben, wert. Die Beute konnte nicht sichergestellt werden. J. sagt, er habe keinen Anteil bekommen. Ein serbischer Kredithai, dem er rund 12.000 Euro geschuldet haben will, habe ihn zu dem Überfall genötigt, berichtet er. Die Namen seiner Komplizen und des Kredithais gab er nicht preis: "Selbst wenn ich die Name gekannt hätte, würde ich sie nicht sagen", gab er zu Protokoll. "Sie sind also jetzt schuldenfrei und sitzen dafür im Häfen", fasste Richter Nimmervoll zusammen. "So ist es", sagte der Beschuldigte.

Bereits im Jahr 2009 war J. in Dänemark nach einem ähnlichen Juwelierüberfall verurteilt worden. Damals habe er sich zu der Tat "hinreißen" lassen, sagte er.

Dass auch in Linz ein Überfall geplant war, habe er erst kurz vor der Tat erfahren. Sein Auftrag sei ursprünglich nur gewesen, ein Auto zu stehlen, sagte J.

Das Schöffengericht sah es am Ende der knapp zweieinhalbstündigen Verhandlung als erwiesen an, dass der Angeklagte als Mitglied einer kriminellen Vereinigung den schweren Raub begangen hatte. Daher erhielt er – nicht zuletzt wegen seiner Vorstrafe – zehn Jahre Haft für diese "professionell und brutal" ausgeführte Tat. J. erbat sich Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mit Pistole bedroht

Der Überfall in der Innenstadt hatte nicht einmal zwei Minuten gedauert. Einer der Täter, mit Schirmkappe und Sonnenbrille getarnt, hatte an der Eingangstür des Geschäfts geläutet, in dem sich zu dem Zeitpunkt drei Mitarbeiterinnen und eine Kundin aufhielten. Als ihm geöffnet wurde, stürmte er mit seinen Komplizen in den Verkaufsraum.

Er bedrohte mit einer Softgun eine Verkäuferin und riss sie an den Haaren zu Boden. Dann forderte er mit Waffengewalt auch die anderen Frauen auf, sich hinzulegen. Unterdessen zertrümmerten der Angeklagte und die anderen beiden die Vitrinen. Sie erbeuteten 53 Luxus-Uhren. Anschließend flüchteten sie in einem VW Vento.

DNA-Spuren am Tatort führten die Kriminalisten zum Angeklagten. Er wurde im Oktober 2017 am Flughafen Malmö in Schweden festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.

Mehr zum Thema