Erste Anklagen nach Präsidenten-Wahl: Zittern im Mühlviertel geht weiter

LINZ/VILLACH. Ermittelt wurde auch gegen rund 20 Verantwortliche der Bezirkswahlbehörde Freistadt und zehn Beschuldigte der Gemeindewahlbehörde in Helfenberg (Bezirk Rohrbach).

Norbert Hofer gegen Alexander Van der Bellen: Die erste Stichwahl im Mai 2016 musste wiederholt werden. (APA) Bild: APA/HERBERT NEUBAUER

Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahl-Stimmen für die Bundespräsidenten-Stichwahl im Mai 2016 hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun die ersten Anklagen erhoben. Der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SP) und neun Bedienstete des Villacher Magistrats werden sich vor Gericht verantworten müssen.

Ermittelt wurde auch gegen rund 20 Verantwortliche der Bezirkswahlbehörde Freistadt und zehn Beschuldigte der Gemeindewahlbehörde in Helfenberg (Bezirk Rohrbach). Ob in diesen Fällen Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird, ist noch offen. Die Staatsanwaltschaft schickte Vorhabensberichte zur Genehmigung an die Wiener Oberstaatsanwaltschaft, deren Entscheidung noch aussteht.

Fix "erwischt" hat es den Villacher Bürgermeister und neun Magistratsbeamte. Sie sollen die Wahlkuverts "allein durch Bedienstete des Magistrats ohne Anwesenheit eines Mitglieds der Bezirkswahlbehörde" geöffnet und ausgezählt haben.

Kein Kommentar in Freistadt

Ähnlich lauten die Vorwürfe gegen Verantwortliche der Freistädter Bezirkshauptmannschaft. Dort sollen die Mitarbeiter ohne Anwesenheit der Wahl-Beisitzer mit der Vorsortierung der Briefwahlkuverts bereits am Sonntag begonnen haben, obwohl dies erst am Montag hätte erfolgen dürfen.

Erledigt seien die Arbeiten bereits Montag um 9.30 Uhr gewesen, obwohl im Protokoll als Ende 12 Uhr angeführt wurde. Aus der BH Freistadt hieß es gestern, man wolle sich "zu einem laufenden Verfahren nicht äußern".

Helfenberg will Klarheit

In Helfenberg soll Bürgermeister Stefan Hölzl (VP) als Wahlleiter drei ungültige Stimmzettel zerrissen haben, weil die Zahl nicht mit den Daten im elektronischen Register übereinstimmte. Die WKStA ermittelt wegen Amtsmissbrauchs gegen insgesamt zehn Personen. "Ich habe seit meiner Einvernahme nichts mehr von der Sache gehört", sagt der Bürgermeister den OÖN. "Die Mühlen der Justiz mahlen eben langsam. Wir wären froh, wenn die Causa einmal zu einem Abschluss kommt."

Den beschuldigten Villachern wirft die Anklage neben falscher Beurkundung auch Amtsanmaßung, Beweismittelfälschung und falsche Beweisaussage vor. Mitglieder der Wahlbehörde hätten "fälschlich beurkundet, dass sie beim Öffnen, Auszählen und Auswerten der Briefwahlkarten anwesend gewesen seien". Ein Beschuldigter soll zudem vor dem Verfassungsgerichtshof als Zeuge falsch ausgesagt haben.

Insgesamt hat die Justiz bundesweit gegen rund 250 Verdächtige von 20 Wahlbehörden ermittelt. Gegen die Verantwortlichen von fünf Behörden wurden die Ermittlungen bereits eingestellt. (staro)

