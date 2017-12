Ernst Achleitner: Weihnachten mit Wohnungslosen

Ernst Achleitner leitet den Sozialverein B37 und feiert dort den Heiligen Abend.

Ernst Achleitner, Geschäftsführer des Sozialvereins B37 Bild: privat

Weihnachten verbringt Ernst Achleitner traditionell in der Arbeit. Der 64-Jährige ist Geschäftsführer des Linzer Sozialvereins B37, der wohnungslosen Menschen Unterkunft und Betreuung bietet. Im Psychosozialen Wohnheim in der Bethlehemstraße, wo 125 Menschen leben, beginnt gegen 15 Uhr der Heilige Abend. „Wir setzen uns zusammen, ich lese eine Weihnachtsgeschichte vor, wir singen und jeder Bewohner bekommt sein Weihnachtspackerl mit Spenden“, erzählt Achleitner. „Das ist ein Highlight, weil für die Bewohner richtige Pakete mit Geschenkpapier etwas Außergewöhnliches sind.“ Dann wird gemeinsam gegessen, Achleitner empfängt Spender, ehe er zwischen 17 und 18 Uhr zur Weihnachtsfeier in der Notschlafstelle fährt. Auch dort gibt es Essen, Geschenke und einen Christbaum.

Seit 25 Jahren, seit er den Verein leitet, handhabt er das so, nur 2016 war er krank. „Meine Frau ist darüber gar nicht erfreut“, sagt er. „Aber ich sehe das als einen Ausdruck der Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und den Bewohnern“, sagt der Feldkirchner.

Am 25. Dezember ist Achleitner wieder im Einsatz, dann verteilt er Geschenke an Einrichtungen des Vereins, die weniger von Spendern bedacht werden, außerdem steht das Sortieren der Spenden an. Am liebsten ist dem Verein Geld als Geschenk: „Gewand haben wir im Überfluss, Lebensmittel muss man rasch aufbrauchen, aber Geld können wir das ganze Jahr für alles Mögliche einsetzen.“

Zwar sei Weihnachten eine harte Zeit für wohnungslose Menschen, weil Erinnerungen an früher hochkommen. Traurig seien die Feiern aber nicht. „Ich erinnere mich an ein Liebespaar, das einander ganz günstige Modeschmuckringe geschenkt hat, das war sehr berührend“, sagt der ausgebildete Psychotherapeut. Lustig sei es auch, etwa wenn das Singen von Weihnachtsliedern nicht ganz unfallfrei über die Bühne gehe. „Ich empfinde Arbeiten an Weihnachten nicht als Belastung. Es feiere eben mit meiner erweiterten Familie.“

