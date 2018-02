Erneute Giraffengeburt im Zoo Schmiding

SCHMIDING. Ein halbes Jahr nach der Geburt von "Nabo" herrscht erneut Aufregung im Giraffengehege im Zoo Schmiding. Giraffenkuh Samira brachte Nabos Halbgeschwisterchen zur Welt.

Im Giraffengehege des Zoos Schmiding gibt es erneut Nachwuchs. Bild: Zoo Schmiding

Die Giraffengeburt im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels verlief wie gewohnt komplikationslos und ohne notwendiges Einschreiten der Tierpfleger oder des Zootierarztes.

Bereits 50 Minuten nach der Geburt stand das Giraffenkalb und hat wenig später auch schon den Weg zu Mamas Zitzen gefunden. „Auch wenn es anfangs noch so wirkte, als wäre Pudding in seinen Beinen - wenn es darauf ankommt funktioniert es dann doch ganz gut“, schmunzelt Tierpflegerin Daniela Eder. „Immerhin ist Aufstehen doch überlebenswichtig, denn die leckere Muttermilch befindet sich schließlich in fast 2 Meter Höhe zwischen Mamas Beinen.“ Überraschung war die Geburt der kleinen Giraffe allerdings keine, da die Geburt durch Beobachtung der Kopulation der Eltern ziemlich genau berechnet werden konnte.

Bereits in wenigen Tagen wird der neue Erdenbürger schon fit genug für seine ersten Ausflüge in die Außenbereiche der afrikanischen Savanne im Zoo sein. Das Giraffenbaby wird je nach Witterung um die Mittagszeit für die Zoobesucher zu sehen sein.

Außenanlagen öffnen in den Semesterferien

Wegen des milden Winters eröffnet der Zoo Schmiding erstmals in seiner Geschichte in den Semesterferien seine Pforten, was neue Eindrücke für die Besucher ermöglicht. Nicht nur die sibirischen Tiger oder die roten Pandas mit ihrem dichten Fell, sondern auch Giraffen, Nashörner, Geparde und Gorillas können aktuell die Wintersonne in vollen Zügen genießen.

Erstmals sind heuer auch die Außenbereiche im Winter geöffnet. Am Programm stehen dabei natürlich der Besuch der Giraffen inklusive der Babygiraffe, eine actionreiche Fütterung der Geier und zum Aufwärmen eine Fütterung der Loris im wohltemperierten Tropenhaus. Natürlich darf auch die beliebte Streichelstunde im Bauernhaus mit Kaninchenkuscheln und Zwergeselstreicheln nicht fehlen.

