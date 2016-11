Ermittlerteam ließ 50-köpfigen Drogenring auffliegen

LINZ. Fahnder hoben zwei Drogenlabors aus und beschlagnahmten 104,5 Kilogramm der Superdroge Crystal Meth.

Crystal Meth. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Unter dem Codenamen „Mama-Tata“ haben sich Drogenfahnder aus Deutschland, Tschechien und Österreich erstmals zu einem gemeinsamen Ermittlerteam zusammengeschlossen. Dem 30 köpfige Sonderermittlerteam gelang jetzt ein Schlag gegen die länderübergreifend tätige Drogenmafia. Die Fahnder haben in nur fünf Monaten Zusammenarbeit 50 Mitglieder einer bosnisch-albanischen Bande enttarnt.

Bei den Razzien, die in allen drei Ländern stattfanden, wurden 104,5 Kilogramm Crystal/Metamphetaminbase, 2,9 Kilo Kokain, 2,2 Kilo Amphetamin und drei Kilo Marihuana zum Schwarzmarktwert von acht Millionen Euro sichergestellt. Das Crystal Meth wurde in einem Drogenlabor in Holland und in einer Giftküche in Nordböhmen hergestellt. 20 Bandenmitglieder konnten bereits festgenommen werden und sitzen in U-Haft.

Die Bande hat das Rauschgift vor allem in Mitteldeutschland aber auch in Tschechien und Österreich über Drogenkuriere an die Endverbraucher gebracht. Insbesondere Crystal Meth richtet bei den Konsumenten schwere gesundheitliche Schäden an. In Tschechien wird die synthetische Drogen auch von vietnamesischen Händlern, die früher Gartenzwerge und Billigtextilien verkauften, ganz offen gedealt. „Die Ausfuhr von Metamphetamin in die Nachbarländer, namentlich Deutschland und Österreich, ist ein Problem, das uns schon einige Jahre plagt“, sagte der tschechische Polizeipräsident Generalmajor Tomas Tuhy, „ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, die Kräfte zu vereinen und einen bedeutenden Ring von Erzeugern und Verteilern von Metamphetamin zu zerschlagen.“

Den Weg, dass die Polizisten der drei Länder direkt in einem gemeinsamen Team zusammenarbeiten konnten, ebneten die Staatsanwälte aus Linz, Halle an der Saale und Usti nad Labem (Aussig). Nach einem auf EU-Recht basierenden Vertrag, den die drei Justizbehörden am 25. Februar dieses Jahres unterschrieben, hatten die Fahnder aus den drei Ländern die Möglichkeit, ohne Umwege Beweismaterial auszutauschen. Diese länderübergreifende Verbrechensbekämpfung war eine Neuheit.

Die Fahndungserfolge, die das gemeinsame Team der Operation „Mama-Tata“ in Österreich erzielt hat, stellen heute der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl, Landeskriminalamtsleiter Brigadier Gottfried Mitterlehner und Staatsanwalt Philip Christl in einer Pressekonferenz vor. (feh)

