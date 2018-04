Er treibt es gerne auf die Spitze

Das Motorrad-Bergrennen Landshaag ist ohne den Mühlviertler kaum vorstellbar

Toni Rechberger Bild: oön

Ich gehöre hier quasi schon zum Inventar und kenne jede Kurve in- und auswendig“, sagt Toni Rechberger. Und in der Tat. Das legendäre Motorrad-Bergrennen Landshaag-St. Martin, das am Wochenende zum bereits 39. Mal steigt, ist ohne den erfahrenen Piloten aus Gramastetten kaum vorstellbar.

Der 58-jährige Bauingenieur treibt es seit der ersten Auflage des Klassikers im Jahr 1979 schon auf die Spitze. Zwei Mal fehlte er nur, zwei Mal, zuletzt im Jahr 2010, siegte er.

Die 3,6 Kilometer lange Strecke, bei der die Fahrer über 300 km/h erreichen, hat es Rechberger immer schon angetan. „Das Rennen kostet einen Überwindung. Angst darfst du nicht haben, aber Respekt. Und was es natürlich auch besonders macht, ist die große Begeisterung der Fans“, sagt der Motorsportler aus Leidenschaft.

Doch Rechberger, Vater von zwei Kindern, ist nicht nur auf seiner Suzuki schnell. Auch das Laufen hat es ihm angetan. So war er erst kürzlich beim Linz-Marathon über die Vierteldistanz flott unterwegs. „Für mich ist diese Kombination der perfekte Ausgleich“, sagt Rechberger.

Für den es neben dem Bergrennen Landshaag-St. Martin alljährlich noch einen weiteren Fixpunkt gibt. Beim „North West 200“, dem größten nordirischen Motorradrennen, steht er ebenfalls wieder am Start. „Dort sind jedes Jahr mehr als 100.000 Zuschauer dabei“, sagt der Mühlviertler, der früher auch in der Superbike-Weltmeisterschaft am Gasgriff drehte.

Und er ist auch der österreichische Fahrer mit den meisten Starts bei der Isle of Man Tourist Trophy. Der 60 Kilometer lange Rundkurs auf der britischen Insel gilt als Mekka der Motorradfahrer, hunderttausende Zuschauer wohnen dem Rennen auf offener Landstraße bei. Rechberger hat 35 Starts bei ebenso vielen Zieleinläufen zu Buche stehen.

Ein ebenso spezieller Event, wie es auch Landshaag ist. „Sogar ein Ausnahmekönner wie Marc Marquez hätte mit dem Bergrennen beim ersten Mal ziemliche Schwierigkeiten“, glaubt Rechberger.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema