Er schafft Wohnraum für die Vögel

Alois Spitzwieser aus Geretsberg baut Nistkästen und Vogelhäuser

Alois Spitzwieser, Nistkästenbauer und Pensionist aus Geretsberg Bild: mahu

Alois Spitzwieser ist eine Art Geburtshelfer. Der Geretsberger Pensionist baut Nistkästen für Vögel. Den kompletten Bausatz hat er schon vorbereitet: Die Einzelteile aus Holz hat er zugeschnitten, das Blech für das Dach liegt bereit, das 46-er Loch für Fink und Star ist ausgeschnitten. Geschwind schraubt er die Einzelteile zusammen, die Ecken werden schön geschliffen, damit sich die Tiere nicht verletzen.

Seit seiner Pension ist es für den früheren Abteilungsleiter ein „schönes Hobby“. Fast täglich geht er für eine Zeit lang in seine Werkstatt. Mal länger, mal kürzer, „wie’s halt grad feigelt“, sagt Spitzwieser gelassen.

In etwa vier Metern Höhe werden die Nistkästen an den Bäumen angebracht. Damit er dafür keine Leiter braucht, hat er eigens ein „System“ entwickelt. Mit einem Stock und angebrachten Schrauben lassen sich seine Kästen problemlos montieren und entleeren. Viele seiner Kästen hängen im Weilhartsforst, an die 100 hat er privat aufgehängt, nur noch selten verkauft er sie auch auf Märkten. Am kommenden Wochenende allerdings schon: Am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, stellt er beim Geretsberger Dorfadvent aus.

Freilich sind Nistkästen vor allem als Brutstätte im Frühjahr gedacht, aber auch im Winter haben sie eine wichtige Aufgabe. Vögeln, die den Winter bei uns verbringen, bieten sie eine trockene und warme Schlafstube.

„Wer glaubt, die Vögel brauchen im Winter kein Häuschen, der irrt sich. Viele Kleinmeisen müssen erfrieren, weil sie kein Häuschen finden. Mehr Nistkästen auf den Bäumen aufmachen, wäre wünschenswert“, sagt Spitzwieser. Da es immer weniger natürliche und geeignete Brutplätze gibt, sei die Wohnungsnot für Vogelfamilien groß.

Die Untermieter würden sich zum Dank revanchieren: „Eine Maise klaubt täglich bis zu 1000 Stück Maden, Insekten, Käfer bzw. Ungeziefer von unseren Bäumen. Die ist sozusagen die Umweltpolizei auf allen Bäumen“, sagt Spitzwieser, der die Vogelwelt seit Jahren genau betrachtet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 10 - 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema