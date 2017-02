"Er hat wie wild auf mich eingeschlagen"

LINZ. Überfallener Juwelier schildert im OÖN-Gespräch, wie brutal der Täter vorgegangen ist Opfer erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen – Fahndung bisher ohne Erfolg.

Diese beiden Goldringe erbeutete der Täter bei dem Überfall. Bild: Firma fotokerschi.at e.U.

Hans-Peter Gerner ist kein ängstlicher Typ. Doch der Überfall am Dienstagabend hat den 56-jährigen Juwelier arg mitgenommen. Physisch und psychisch. "Alles ist irrsinnig schnell gegangen", sagt er im OÖN-Gespräch. "Gegen 17.20 Uhr bin ich in der Werkstatt gewesen, auf einmal kommt dieser Typ herein, und wie ich mich umdreh’, hat er mir von hinten eine drübergezogen."

Wie gesagt: Gerner ist kein ängstlicher Typ. Trotz der blutenden Kopfwunde, die ihm der Täter mit einem unbekannten Gegenstand zugefügt hat, verfolgt er ihn in den Verkaufsraum: "Dabei ist es mir gelungen, den Alarmbooster zu drücken." Sofort rasen mehrere Polizeistreifen zu dem Geschäft in der Freistädter Straße.

Polizei bittet um Hinweise

Bis zu ihrem Eintreffen vergehen nur ein paar Minuten. In dieser Zeit ringt Gerner mit dem Unbekannten. "Wir sind zu Boden gegangen, das Handgemenge hat vielleicht 30 Sekunden gedauert, er hat mit den Fäusten wie wild auf mich eingeschlagen und ich war kurzzeitig benommen." Das nutzt der Täter, um in aller Eile aus einer offenen Tresorlade Goldringe an sich zu raffen. "Dann ist er hinaus, dabei hat er einen Teil der Beute verloren", berichtet Gerner. "Ich hab’ mich vor die Tür geschleppt und um Hilfe gerufen, dann war schon die Polizei da." Zwei Passantinnen beobachten, wie der Täter zu Fuß Richtung Hauptstraße flüchtet. Doch die sofort eingeleitete Alarmfahndung bleibt erfolglos.

Mittlerweile ist auch Gerners Ehefrau am Tatort eingetroffen: "Mein Mann ist im Rettungsauto gesessen, er hat nur gesagt, dass sie ihn ins Spital bringen, er stand unter Schock", sagt sie. Im UKH Linz werden seine Verletzungen versorgt – er hat mehrere Rissquetschwunden am Kopf und im Gesicht erlitten. Gegen 22 Uhr darf er wieder nach Hause.

Gestern Vormittag schilderte er den Ermittlern der Raubgruppe des Landeskriminalamtes, wie sich der Überfall abgespielt hat. Am Nachmittag suchte er seinen Hausarzt auf – zum Verbandwechsel. Die Schmerzen seien "erträglich", doch der Schock sitzt tief. "Am Wochenende kommt die ganze Familie zusammen, das wird mir gut tun", sagt Gerner.

Den Täter kann er nur vage beschreiben: 1,80 Meter groß, auffallend schlank, sehr dunkel gekleidet, dunkler Teint, Alter "Mitte 30". Ein südländischer Typ. Gesprochen habe er beim Überfall kein Wort. Die Ermittler hoffen auf die Auswertung von Bildern einer Videokamera in der Nähe des Tatorts. Und auf Zeugenhinweise (Tel. 059133-40-3333).

Hans-Peter Gerner wird die Sicherheitsvorkehrungen jetzt drastisch erhöhen: "Die Polizei wird mich beraten." Seit 20 Jahren hat der Uhrmachermeister den Laden in der Freistädter Straße. Noch nie zuvor ist er überfallen worden: "Aber einmal tut’s auch!"

1 Kommentar (25331) · 03.02.2017 04:43 Uhr von Ruflinger· 03.02.2017 04:43 Uhr Wie man leicht erkennen kann: in diesem Fall hilft keine Bewaffnung im Geschäft und in anderen ist sie schädlich, gefährlich.

Mehr zum Thema