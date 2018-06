Er gibt der Formel 1 eine Stimme

Walter Zipser ist der Streckensprecher beim Grand Prix von Österreich.

Walter Zipser, Moderator Bild: privat

Seine angenehme, tiefe, volle Stimme kennt jeder Motorsportfan im Land – und sie wird auch dieses Wochenende Zehntausende Fans auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg begleiten: Walter Zipser ist der offizielle Streckensprecher des Formel-1-Grand-Prix von Österreich. Der Moderator aus St. Florian ist voll der Vorfreude auf dieses Rennen: „Der Kartenvorverkauf deutet darauf hin, dass es das meistbesuchte Rennen seit dem Jahr 2014 wird.“ Damals war die Königsklasse des Motorsports nach Österreich zurückgekehrt.

„Diese Begeisterung vor vier Jahren war einzigartig“, erinnert sich Zipser, der auch damals Streckensprecher war. „Genauso wie 1995, als ich in Spielberg die Motorrad-WM begleiten durfte“, sagt der Mann, der heuer 60 Jahre alt wird. „Solange ich bei Ferrari in der Früh einen Espresso bekomme, bleibe ich meinem Metier treu“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Seine Journalistenlaufbahn begann der Sohn eines Heimatvertriebenen aus dem Sudetenland 1978 als Assistent des legendären und leider vor wenigen Monaten verstorbenen Manfred Payrhuber in der Sportredaktion des ORF in Linz. Egal ob Servus TV, Sport1 oder Sky: Zipser saß für die größten TV-Sender hinter dem Mikrophon. Wobei jeder einmal klein anfängt: Seine Premiere als Streckensprecher erlebte er im Jahr 1986 bei einem Kart-Rennen beim damaligen Maximarkt Wels: „Da bin ich auf den Geschmack gekommen.“ Längst kennt er alle Superstars der Szene persönlich: „Das sind lauter lockere, höfliche Burschen“, sagt er, der an diesem Wochenende sich der holländischen Sprache annähert: „Red-Bull-Pilot Max Verstappen ist ein richtiger Publikumsmagnet, wegen ihm kommen Tausende Niederländer in die Steiermark.“ Sogar ein eigenes Zeltdorf haben die Oranjes (bei der Fußball-WM sind sie bekanntlich nicht dabei) aufgebaut. „Deshalb haben wir in ihrem Fansektor eine eigene Außenstelle aufgebaut“, sagt Zipser.

Wie sich Rennfahren anfühlt, kennt Zipser aus eigener Erfahrung „aber nur von Hobbyrennen“.

