Er baut ganz besondere Brücken

Special Olympics in Vöcklabruck: OK-Chef Hans Schneider und seine Ziele.

Hans Schneider, OK-Chef der Special Olympics-Sommerspiele in Vöcklabruck Bild: gh

Jetzt wollen wir die Früchte ernten“, sagt Hans Schneider, Chef des Organisationskomitees der „Special Olympics“-Sommerspiele, die gestern Abend im Vöcklabrucker Stadion eröffnet wurden und die von den OÖNachrichten präsentiert werden. 1500 Sportler aus Österreich und dazu Athleten aus elf weiteren Nationen sind am Start, in 18 Disziplinen geht es in und rund um Vöcklabruck um Medaillen. Diese Special Olympics- Sommerspiele sind damit die größten, die bisher in Österreich ausgetragen werden.

Zweieinhalb Jahre lang hat der Sozialpädagoge für die Vorbereitungen gearbeitet, zuletzt kam der 58-Jährige auf 16-Stunden-Tage.

Der gebürtige Frankfurter ist vor 27 Jahren nach Österreich übersiedelt und betreut Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Seit zwei Jahrzehnten ist er ehrenamtlich für „Special Olympics“ tätig: Zuerst war er als Schwimmtrainer im Einsatz, dann übernahm er die Funktion des Bundesländer-Koordinators. Zuletzt war Schneider sogar zwei Mal „Head of Delegation“ bei den Weltspielen.

Der Verein „Brückenbauen“ hat den Leiter der Lebenshilfe-Tagesheimstätte Vöcklamarkt als Geschäftsführer für die Sommerspiele bestellt – neben seinem Job, seit Jänner ist er dafür freigestellt.

Mit der Großveranstaltung will Schneider bei der Inklusion „etwas weiterbringen“ und Vorurteile abbauen. „Es geht mir darum, dass die Athleten als Sportler wahrgenommen werden und nicht aus Mitleid.“

Und: „Ich will die Spiele so ausrichten, dass der Athlet eine Wertschätzung erfährt.“ Der Schritt zu einem offenen Zugang der Gesellschaft zu intellektuell Beeinträchtigten sei dank Kooperationen mit Vereinen gelungen. Der OK-Chef dieser Sommerspiele hofft, dass die Begeisterung überschwappt und dass viele Besucher zu den Wettkämpfen kommen. Viele Sportstars wie Skisprung-Legende Andreas Goldberger oder Paralympics-Sieger Walter Ablinger haben ihr Kommen zugesagt. Die Vorfreude auf ein Fest der Emotionen ist jedenfalls riesig.

