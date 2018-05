Epileptischer Anfall: Polizei entsperrte Handy per Fingerabdruck

LINZ. Ein 48-jähriger Linzer erlitt auf der Straße einen epileptischen Anfall. Weil nicht klar war, wie sein Hund reagieren würde, entsperrten Polizisten mittels Fingerabdruck-Sensor das Handy des Mannes und riefen einen seiner Freunde an.

Bild: LPD OÖ

Jeden Tag unternimmt Walter R. einen Spaziergang mit seinem Hund Gino. Als der Linzer, der im Rollstuhl sitzt, dabei einen epileptischen Anfall erlitt, waren zu seinem Glück zwei geistesgegenwärtige Polizisten zur Stelle.

„Als wir hinkamen, war er nicht ansprechbar. Wir wussten nicht, wer er war. Einen Ausweis haben wir nicht gefunden“, sagt Polizist Alexander Tröbinger, der gemeinsam mit einer Kollegin im Einsatz war. An Walter R.s Seite: Sein Hund Gino, ein rund 50 Kilo schwerer Labrador-Riesenschnauzer-Mischling. „Wir wussten nicht, wie der Hund reagieren würde, wenn die Rettung sein Herrl wegbringt“, sagt Tröbinger.

Notrufkontakte, die man auch ohne Eingabe des Pin-Codes wählen kann, hatte Walter R. keine in seinem Handy gespeichert. Also hatte Tröbinger, der sein neun Jahren Polizist ist, eine Idee: Er nahm Walter R.s Hand und entsperrte mittels Fingerabdruck-Sensor dessen Handy. Dann telefonierte er sich durch einige Kontakte, ehe er an einen guten Freund des Linzers geriet und ihn informierte, was passiert war. Der kam wenig später herbei geeilt und kümmerte sich um Gino.

Die Rettung konnte Walter R., der zuvor noch nie einen epileptischen Anfall erlitten hatte, ins Krankenhaus bringen. An den Vorfall selbst kann sich der 48-Jährige kaum noch erinnern: „Ich hatte ein Blackout.“ Doch sobald er wieder zuhause war, fuhr er auf die Polizeiinspektion, um sich persönlich bei den beiden Beamten zu bedanken: „Das war mir ein großes Anliegen.“





Walter hatte einen epileptischen Anfall. Sein Bär/Hund Gino ð??»ð??¶ hat 50kg. Sabine&Alex waren zwar beeindruckt, hatten aber eine Ideeð??¡ Mit Walters Finger entsperrten sie sein Handy und riefen Walters Freund. Er kam und übernahm Gino. Ein Hoch auf die Technik ð??? #FingerprintSensor pic.twitter.com/uLQnZwXVzQ — POLIZEI OÃ? (@LPDooe) 11. Mai 2018

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema