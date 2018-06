Entlaufenes Schaf "Shaun" hielt Welser Polizei auf Trab

WELS. Ein entlaufenes Schaf hat in der Nacht auf Donnerstag in Wels eine Polizeistreife auf Trab gehalten.

(Symbolfoto) Bild: APA

Erst als ein Beamter dem Tier mit dem Streifenwagen den Weg abschnitt, konnte es eingefangen werden. Einem Bauern aus der Umgebung war Schaf "Shaun", wie es die Polizei taufte, entlaufen, teilte diese mit.

Gegen 2.00 Uhr hatten sich bei der Polizeiinspektion Innere Stadt zwei Männer telefonisch gemeldet, weil sie auf der Salzburger Straße ein Schaf gesehen hatte. Zwei Beamte rückten aus und hatten Mühe, das verschreckte Tier einzufangen. Auch die beiden Zeugen halfen. Doch zu Fuß konnten die vier nichts ausrichten. Erst als ein Polizist den Streifenwagen quer auf die Straße und sich so "Shaun" in den Weg stellte, packten die anderen Helfer das Tier. Inzwischen hatten Kollegen den Besitzer ausfindig gemacht und der nächtlichen Ausreißer kehrte wohlbehalten in den Stall zurück.

