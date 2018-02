Endlich Schnee! Frau Holle feiert ein "Comeback"

LINZ. Heute und am Donnerstag ist in ganz Oberösterreich flächendeckender Schneefall bis in die Niederungen angesagt

Ei du liebe, liebe Zeit: Die Zeichen stehen endlich auf Schnee. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ei du liebe, liebe Zeit, ei, wie hat’s geschneit, geschneit! Endlich ist es so weit: Donnerstag früh feiert Frau Holle ein "Comeback" – dann hat sich ganz Oberösterreich eine Schneedecke zugelegt.

"Schon Mittwochnachmittag geht’s los", sagt ZAMG-Meteorologin Yasmin Markl. Denn feucht-milde Luftmassen vom Mittelmeer nehmen über Osteuropa Kurs nach Österreich und treffen auf kalte Luft von Nordeuropa: Der Wasserdampf kondensiert zu Tröpfchen, und die fügen sich zu Schneekristallen zusammen.

Ein halber Meter Schnee

Den meisten Schneefall bekommen heute Nachmittag zunächst die östlichen Landesteile ab, sagt Markl. Doch je später der Abend, desto flächendeckender und intensiver der Schneefall, lautet die Wetter-Parole. In den Nachtstunden kommen im Gebirge 50 Zentimeter Neuschnee zusammen, und in den Niederungen werden es immerhin auch bis zu 15 Zentimeter.

Das bedeutet viel Arbeit für die Schneeräumer, und die Autofahrer müssen sich am Donnerstag auf dem Weg zur Arbeit vorsehen. Kalt ist es auch: bis zu minus sieben Grad in der Früh, und tagsüber steigt das Thermometer nur knapp über den Gefrierpunkt.

Ideales Faschingswochenende

Doch dann hat Frau Holle schon wieder ausgedient: "Donnerstagvormittag lockern die Wolken auf, die Sonne beginnt sich durchzusetzen", sagt Markl. Der Freitag wird dann überwiegend sonnig und bei Höchstwerten bis vier Grad bleibt es überall trocken. Das kommende letzte Faschingswochenende könnte für die Narren gar nicht besser sein: Es wird ein kurzweiliges Wechselspiel von Wolken und Sonne, wobei die Sonne aber dominiert. Auch die Temperaturen zeigen steigende Tendenz: Fünf Grad plus sind angesagt.

Und welchen längerfristigen Trend liest Markl aus ihren Wettermodellen ab? Anfang der kommenden Woche dürfte es wieder unbeständiger werden, "ein deutlicher Wintereinbruch ist aber nicht in Sicht", sagt die Meteorologin.

Wenn am Aschermittwoch der Fasching 2018 zu Ende ist, wird voraussichtlich auch wieder der Hochdruckeinfluss zunehmen. Dann ist Sonne pur am Zug, kaum ein Wölkchen am Himmel – und für alle "Schnee-Süchtigen" beginnt vorerst die Fastenzeit.

