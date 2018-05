Endlich: Im Juni startet Bau der neuen Eisenbahnbrücke 

In der VÖEST gab es mal einen Stahlbau der Projekte von Europabrücke bis VOEST-Brücke in Linz ohne die EU fertiggestellt hat. Viele Betriebe entlang der Donau angefangen von der Schiffswerft in Linz über Krems, Korneuburg und SGP in Wien könnten diese Bauteile zur Verfügung stellen, mit einem Schiffkran zur Baustelle bringen lassen und die vorgefertigten Träger aufsetzen.

Startup für diese Unternehmer wäre die Abstimmung anlässlich der Wahlen Abriss ja/nein der Eisenbahnbrücke gewesen.

Aber wir brauchen ja ein EU Angebot dafür.

In Russland baut man eine 17 km lange Brücke 2 Jahren, warum brauchen die EU Unternehmer für eine 500 m Brücke so lange....