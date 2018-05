Endlich: Im Juni startet Bau der neuen Donaubrücke 

Dobusch, Pühringer, Hiesl sei Dank, dass sie das zig Jahre verschlafen/verschleppt haben und maßgeblich für das jetzige

Verkehrschaos in Linz verantwortlich sind, dass vielen berufstätigen

Eltern, die aus Umlandgemeinden einpendeln müssen, jeden Tag 1 bis 2 Stunden Zeit mit der Familie kosten.



Meines Erachtens an oben genannte Herren ein "Setzen, Sechs" - das können die ganzen anderen famosen Leistungen wie Musiktheater etc. nie und nimmer kaschieren