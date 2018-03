Endlich Frühling! 7 Dinge, auf die wir uns jetzt freuen

Hinausgehen, Sonne tanken und vom Sommer träumen

Sonne auf der Haut und die neue Sonnenbrille – der Frühling kann kommen. Bild: colourbox.de

Für das kommende Wochenende haben die Meteorologen bis zu 20 Grad vorhergesagt. Auf diese Nachricht warten viele schon seit Monaten. Endlich kommt der Frühling! Das löst Vorfreude und Aktivität aus. Schnell müssen die ersten Frühlingsblumen auf die Fensterbank, die Sonnenbrille wird aufgesetzt und der erste Cappuccino in der Sonne genossen. Doch das sind nicht die einzigen "Pflichttermine" für den Start in den Frühling:

1. Kaffee im Freien: Nie schmeckt dieses Heißgetränk besser als das erste Mal im Jahr im Schanigarten des Lieblingskaffeehauses. Das fühlt sich sofort ein bisschen nach Urlaub in Italien an, auch wenn der Kaffee noch schneller kalt wird als erwünscht.

2. Sonne auf der Haut: Kennen Sie diesen speziellen Geruch, wenn nach dem Winter die wärmenden Sonnenstrahlen auf die Haut treffen? Das ist wie eine Lichttherapie nach den tristen Monaten des Winters. Das unser Gefühl nicht irrt, beweist die Wissenschaft. Durch die Sonne auf der Haut wird Vitamin D produziert und das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Das macht gesund und fröhlich.

3. Frühlingsblumen: Wenn es endlich warm wird, beginnt auch gleich der grüne Daumen an zu jucken. In den Supermärkten werden bereits Primeln und Stiefmütterchen in frühlingshaftem Gelb angeboten. Diese können schon in die Blumenkisterl gesetzt und aufs Fensterbrett oder die Terrasse gestellt werden.

4. Neue Schuhe: Die dicken Winterstiefel sind zu warm. Da passt es perfekt, dass es in den Auslagen schon die luftigeren Alternativen gibt. In diesem Frühjahr sind Rosa und Pink besonders angesagt. Auf vielen Schuhen sind romantische Blumendrucke und -stickereien zu finden. Trendy sind außerdem glitzernde Oberflächen und metallische Effekte.

5. Sonnenbrille aufsetzen: "Die Sonnenbrille ist mein mobiler Lidschatten. Durch sie sieht alles ein bisschen jünger und schöner aus", sagt der deutsche Modedesigner Karl Lagerfeld. Jetzt können die neuen Modelle auch getragen werden. Besonders angesagt sind heuer schlichte runde Brillen mit zartem Rahmen.

6. Abschied von der Winterjacke: Jetzt ist es Zeit, die warmen Sachen einzuwintern und die Frühlings-Outfits hervorzuholen. Bei dieser Gelegenheit kann man auch gleich den Kleiderkasten ausmisten, um Platz für Neues zu schaffen. Wer mit der Mode gehen will, wählt einen Trenchcoat, etwas Asymmetrisches, eine Bluse mit Punkten, Schleifen oder Rüschen oder auch ein transparentes Oberteil. Farbe des Jahres ist Ultraviolett, die im Frühling auch hell wie der Flieder sein kann.

7. Joggen oben ohne: Wer schon fleißig für den Linz Marathon am 15. April trainiert, kann das ab dem Wochenende auch ohne Haube und Handschuhe tun. Ausreden gelten nicht mehr. Bei fast 20 Grad steht der Bewegung im Freien nichts mehr im Weg.

