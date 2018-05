Elisabeth Höfler: „In meinem Garten tanke ich Energie“

Bürgermeisterin Elisabeth Höfler ist Gastgeberin der Landesgartenschau 2019.

Elisabeth Höfler, Bürgermeisterin von Aigen-Schlägl Bild: Mathe

Im April 2014 wurde Elisabeth Höfler Bürgermeisterin von Schlägl, seit Oktober 2015 steht sie der fusionierten Gemeinde Aigen-Schlägl vor, und seit 2016 steht das Thema Landesgartenschau auf ihrer Agenda. Denn in der Mühlviertler Gemeinde eröffnet in einem Jahr, am 17. Mai 2019, die Landesgartenschau. Bis dahin soll noch viel geschehen. Für Höfler bedeutet das vor allem: viel Arbeit. „Meine Arbeitstage beginnen derzeit oft um 7 Uhr morgens und enden um 22 Uhr am Abend“, sagt die 53-Jährige. „Ich sehe das aber nicht als Belastung. Für mich ist es eine Freude, dass wir nominiert wurden.“

Das könnte auch daran liegen, dass ihr das Thema der Landesgartenschau, die den Titel „Bio.Garten.Eden“ trägt, persönlich ein Anliegen ist: „Es ist mir sehr wichtig. Wir müssen achtsamer mit unseren Ressourcen umgehen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Wir sind seit einem Jahr eine glyphosatfreie Gemeinde, und in meinem eigenen Garten verwende ich auch keine Spritzmittel.“

Die Zeit sei reif für eine Landesgartenschau mit dem Schwerpunkt biologische Lebensmittel: „Man erkennt das daran, wie wichtig vielen Menschen ihre eigenen Gärten oder Gemeinschaftsgärten wieder geworden sind, wie viel Wert sie darauf legen, welche Nahrungsmittel sie essen.“

Ihre eigenen drei erwachsenen Kinder würden lieber etwas mehr für Nahrungsmittel zahlen, Hauptsache, die Qualität stimme, sagt Höfler, die seit vier Monaten auch Großmutter eines Enkelkinds ist.

Daher hofft sie, dass das Konzept dieser Landesgartenschau möglichst viele Besucher nach Aigen-Schlägl lockt und die gesamte Tourismusregion Böhmerwald wirtschaftlich davon profitiert.

Für ihren eigenen Garten findet Höfler auch in dieser arbeitsintensiven Phase Zeit: „Das meiste macht derzeit mein Mann, aber ein bisschen Unkraut zupfen oder Pflanzen setzen, das geht sich aus. In meinem Garten tanke ich Energie für den Alltag.“ Genauso wie beim Wandern und Radfahren – am liebsten natürlich im Böhmerwald.

