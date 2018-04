Elfjähriger durch Kohlenmonoxidvergiftung schwer verletzt

WAIZENKIRCHEN. Mehrere Menschen sind Sonntagvormittag bei einem Wohnhausbrand in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) verletzt worden. Das Feuer dürfte im Bereich des Kamins ausgebrochen sein.

Bild: Matthias Lauber (laumat.at)

Eine Kohlenmonoxidvergiftung zog sich gestern Vormittag ein elfjähriger Bub in Waizenkirchen (Bezirk Grieskirchen) zu. Grund war ein Dohlennest, das einen gemauerten Kamin verstopft hatte. Die 14-jährige Schwester des Elfjährigen rettete wahrscheinlich sein Leben. Sie bemerkte das Gas, alarmierte ihre Großeltern sowie Rettung, Feuerwehr und Polizei.

Die Großeltern fanden den Buben in seinem Zimmer am Boden liegend und bargen ihn mit Hilfe von Rettungssanitätern. Ein Notarzthubschrauber flog ihn zum Universitätsklinikum Graz, wo es eine Druckkammer zur Behandlung von Kohlenmonoxidvergiftungen gibt. „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, sagt Simone Pfandl-Pichler, Sprecherin des Krankenhauses. „Der Zustand des Buben ist stabil.“ Die anderen Familienmitglieder wurden zur Untersuchung ins Spital gebracht.

„Es hat nicht gebrannt“, sagt Daniel Jonas, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Waizenkirchen. „Wir konnten im Kamin aber eine deutlich erhöhte Temperatur messen und lüfteten das Haus mit Überdruck.“

Eine Feuerkatastrophe gab es gestern Vormittag dagegen in Aschach an der Steyr. Dort geriet aus noch unbekannter Ursache ein Schuppen in Brand. Die Flammen griffen auch auf zwei Wohngebäude, die sich direkt daneben befinden, über. Gaskartuschen, die sich im Schuppen befunden hatten, explodierten.

Neun Feuerwehren standen mit insgesamt 120 Männern und 16 Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt, der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema