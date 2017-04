Elektroräder fahren im Windschatten der Normalos

MATTIGHOFEN. Mattighofner Pioniere: Mit Elektrorädern macht das Traditionsunternehmen KTM fast die Hälfte des Umsatzes.

KTM-Fahrrad-Geschäftsführer Franz Leingartner in der Produktionshalle vor vorgefertigten Rahmen. Bild: mahu

Während die Radsaison für die meisten Pedalritter erst so richtig beginnt, sind die Mattighofner KTM-Fahrradbauer längst mit dem Rad der Zukunft beschäftigt. Ein großer Teil ihrer Arbeit fließt in die Elektroräder. Dieses Geschäftsfeld stehe zwar für "nur" ein Viertel der Gesamtverkäufe, umsatzmäßig fahre das E-Bike aber im Windschatten der puren Muskelkraft: Rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes wird mit Elektrorädern erwirtschaftet.

183 Millionen Euro betrug dieser im Geschäftsjahr 2015/2016, in dem 220.000 Fahrräder verkauft wurden. Der Plan für heuer sieht ähnlich aus. "Wir versuchen, die Verkaufszahl stabil zu halten", sagt KTM-Fahrrad-Geschäftsführer Franz Leingartner.

Menschen in 45 Nationen fahren mit Rädern made im Innviertel. Exportland Nummer eins ist Deutschland, gefolgt von Italien und Frankreich. Sogar in Kolumbien und Südafrika werden die Mattighofner Räder nachgefragt.

1964 produzierte KTM zum ersten Mal Fahrräder. In den vergangenen 52 Jahren hat das Unternehmen etwa 4,5 Millionen Fahrräder verkaufen können.

Zurück in die Zukunft: "Wir arbeiten schon längst an den Rädern für 2018", sagt Leingartner. Ab Herbst wird das Rad für 2019 ins Visier genommen. Ein Dutzend der Mitarbeiter ist in der Entwicklungsabteilung beschäftigt. Einer, der das Rad immer wieder neu erfindet, ist Leingartners Sohn Gerhard. Der 38-jährige Diplomingenieur ist immer dabei, Trends zu entdecken – und im besten Fall sogar selbst zu setzen.

"Wir richten unseren Blick in die Zukunft, schauen, was begeistert, und versuchen, Trendsetter zu sein. Wie damals bei den E-Bikes. Wir waren die Ersten, die auf der Eurobike 2009 sportliche E-Bikes ausgestellt haben. Der Einstieg ins sportliche Segment ist ein Wahnsinns-Trend geworden", sagt Leingartner junior. Mittlerweile gibt es um die 70 verschiedene KTM-Elektroräder. Im Durchschnitt zwischen 2500 und 2700 Euro teuer.

Einzigartiges Boxensystem

Die Parademarke KTM hat sich das Prädikat "Made in Austria" erkämpft. Zwar werden die einzelnen Komponenten branchenüblich in anderen Ländern – großteils in Europa und Asien – erzeugt, doch im Hause KTM werden sie zum Teil selbst entwickelt bzw. mitentwickelt und dadurch mit der orangen Handschrift versehen.

Fast die Hälfte der 330 Mitarbeiter arbeitet in der Fertigung. Einzigartig ist die Teamarbeit in der Endfertigung, die jeweils ein Mann und eine Frau übernehmen. Nach dem Vorbild von "Volvo" wurde 1990 vom Fließband auf dieses Boxensystem umgestellt. "Es gibt viele Paare, die schon Jahre zusammenarbeiten. Und wir haben sogar ein Ehepaar", sagt Leingartner. Im Schnitt werden 700 Fahrräder pro Tag hergestellt.

