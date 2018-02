Eiszeit: So kalt wird es in Oberösterreich

LINZ. Die Kältepole des Landes werden in den nächsten Frosttagen im Mühlviertel und im Pyhrn-Priel-Gebiet sein.

Jetzt geht es mit der Kälte richtig los: In der Nacht auf Sonntag erreicht Oberösterreich eisige Polarluft aus Sibirien. In den Bergen wird es innerhalb kürzester Zeit um 15 Grad abkühlen. Bis zu minus 22 Grad sollen dann in den nächsten Tagen im Gebirge, aber auch vereinzelt in den Niederungen möglich sein.

Die Kälteregion Oberösterreichs wird das Mühlviertel: "In schneebedeckten, höheren Lagen kühlt es in der Nacht bei sternenklarem Himmel stärker aus", sagt Claudia Riedl, Meteorologin bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Ihrer Erfahrung nach wird der Tiefstwert auf 1000 Meter Seehöhe nicht weit von den Extremtemperaturen im Hochgebirge entfernt sein.

Oberösterreichs Kältepole könnten die Mühlviertler Gemeinden Afiesl, Kollerschlag (beide Bezirk Rohrbach) sowie Reichenau im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) werden. Auch Windischgarsten im Pyhrn-Priel-Gebiet ist ein Kandidat für die vorübergehende Frosthauptstadt des Landes.

Oberösterreichs Allzeit-Rekord wird aber unangetastet bleiben: Am 8. Jänner 1985 wurden in der Innviertler Gemeinde Aspach (Bezirk Braunau) sage und schreibe –33,2 Grad gemessen. "Ich bin auch gespannt, welche Seen in den nächsten Tagen zufrieren werden", sagt Riedl. Die großen Seen, wie den Attersee, wird es nicht treffen. "Aber kleinere Seen könnten eine Eisdecke bilden." Schließlich soll der Dauerfrost – also Minustemperaturen bei Nacht und Tag – bis Donnerstag anhalten.

Da das Wochenende sehr sonnig wird, planen viele Menschen trotz Kältewelle, das gute Wetter für Wintersport im Freien zu nutzen. Aber wie sinnvoll ist das? Schließlich werden Windgeschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometer die Kälte am Wochenende noch ungemütlicher machen.

"Überanstrengungen sollten während der extremen Kälte in den nächsten Tagen vermieden werden, um Herz und Kreislauf nicht unnötig zu belasten", sagt Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Roten Kreuzes. Bei längeren Aufenthalten im Freien sollten unbedeckte Körperstellen, wie das Gesicht, mit einer Fettcreme eingeschmiert werden. "Denn wenn es kalt wird, verengen sich die Gefäße, weniger Blut fließt durch das Gewebe und das Gesicht kühlt aus. Dauert das länger an, kann es zu Erfrierungen kommen", sagt Schreiber.

Für den Südtiroler Bergrettungsarzt Werner Beikircher spricht mit der richtigen Ausrüstung trotz Kältewelle nichts gegen Wintersport am Wochenende. "Allerdings sollte man beim Skifahren unbedingt auf den gesicherten Pisten bleiben", sagt der Kälteexperte. Passiert im Freigelände ein Beinbruch oder eine Verletzung, dann kann es wegen der extremen Temperaturen mit dem Erfrieren sehr schnell gehen. "Trifft Hilfe nicht rechtzeitig ein, dann hat man ganz schlechte Karten."

Der Kälteexperte empfiehlt Skitouren im Hochgebirge während der nächsten Tage besser zu vermeiden.

