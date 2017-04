Einsamer Tod in Schwertberg: Rentner stürzte und starb hilflos

SCHWERTBERG. Leiche des 76-Jährigen wurde erst zehn Tage nach dem Unglück entdeckt.

Verstorbener Pensionist lebte alleine in seinem Haus in Schwertberg. Bild: Weihbold

Vermutlich war der Schwertberger Pensionist Engelbert W. bereits zehn Tage lang tot, als Polizisten am Montag in sein Haus eindrangen und die Leiche des 76-Jährigen im Stiegenhaus entdeckten. Ein genauer Todeszeitpunkt lässt sich nicht mehr feststellen.

Anhand der Poststücke, die der 76-jährige alleinstehende Mühlviertler noch geöffnet hatte, dürfte der tödliche Unfall am 31. März passiert sein. Die Exekutive geht davon aus, dass der leidenschaftliche Fischer Brennholz vom Erdgeschoss ins Obergeschoss tragen wollte, dabei auf der Stiege zusammenbrach und seitlich neben den Stufen hinunterstürzte.

"Wie in der Großstadt"

"Wir haben gedacht, vielleicht ist es wie in der Großstadt, dass ihm zu Hause etwas passiert ist und sich niemand um ihn kümmert", sagt Rosa S., die zwei Häuser nebenan wohnt und seit den 80er-Jahren die Nachbarin des Pensionisten war, im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Sie hatte den 76-Jährigen seit mehr als einer Woche nicht mehr gesehen. "Die Post und die Zeitungen haben sich bei ihm schon gestapelt, da habe ich befürchtet, dass etwas nicht stimmt", sagt die 59-Jährige. Sie rief die Polizei, die auch eine Tochter des Mannes verständigte. Auf Anrufe und Klopfzeichen reagierte niemand im Haus, weshalb die Beamten die Haustür aufbrachen. Der Senior dürfte seinen Sturzverletzungen erlegen sein. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht. "Er hat sein Haus 1987 zeitgleich mit uns gebaut und dort lange gemeinsam mit seiner Mutter gelebt", erinnert sich die Nachbarin. Engelbert W. sei schon "ewig" geschieden gewesen, seine Mutter sei vor Jahren verstorben.

Als am Montag die Polizei kam, habe sie die Tochter des 76-Jährigen getroffen, sagt Rosa S. "Sie erzählte, dass sie ihren Vater immer wieder angerufen hat, aber er oft nicht erreichbar war." Als Nachbar sei Engelbert W. "angenehm ruhig" gewesen. "Er hat gegrüßt. Das war’s."

Als sehr engagierten, aber verschlossenen "lieben Kerl" haben auch die Stockschützen den 76-Jährigen in Erinnerung. Jahrzehntelang war der Verstorbene Obmann des Bezirks Unteres Mühlviertel im Landesverband der Stocksportler, bis der Pensionist 2013 sein Amt zurücklegte. "Seit dem Obmannwechsel hat er sich nicht mehr sehen lassen", erinnert sich ein Stockschützen-Kollege des ASKÖ Perg. Ein Bekannter berichtet, dass W. sehr krank gewesen sei. An welcher Krankheit er litt, habe er aber nicht erzählen wollen: "Er sagte vor Kurzem, dass er 15 Kilo abgenommen hat." Die Bestattungszeremonie findet am 21. April in Schwertberg statt. (staro)

